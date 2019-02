SØNDERJYLLAND: På mandag kommer seks folketingsmedlemmer og fire kandidater til Tinglev. De skal kigge nærmere på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole og høre om de visioner, som skolen har i samarbejde med naboen, Brand & Redning Sønderjylland.

Det er netop det fælles beredskab for Aabenraa, Tønder og Haderslev kommuner - med navnet Brand & Redning Sønderjylland, der står bag invitationen til politikerne, der alle er valgt i Sønderjylland eller stiller op i Sønderjylland.

Baggrunden for mødet går tilbage til 2015, hvor staten ønskede at sammenlægge de 98 kommunale beredskaber til færre og større enheder. I Sønderjylland gik Aabenraa, Tønder og Haderslev sammen, og beredskabet blev placeret i Tinglev under forudsætning af, at staten ville gøre plads til beredskabet i forbindelse med en udvidelse af Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole.

I en overgangsperiode rykkede det nye kommunale beredskab ind i midlertidige pavilloner på en nabogrund.