Sønderjysk bank er kommet bedre ind i 2019 end forventet

Aabenraa: Efter et ekstraordinært godt 2018 med et rekordhøjt overskud på 93,2 millioner kroner før skat havde Kreditbankens ledelse nedjusteret forventningerne til 2019.

Et forsigtigt bud på et 2019-resultat lød på mellem 25 og 55 millioner kroner.

Det var imidlertid for forsigtigt. Kreditbanken har netop offentliggjort sit regnskab for første kvartal, og det viser et overskud på 18,8 millioner kroner. Derfor er der nu lagt ti millioner kroner oven i det forventede årsresultat, fortæller direktør Lars Frank Jensen i en pressemeddelelse.

- At vi allerede nu må ty til at opjustere forventningen til årsresultatet for 2019 skyldes ganske enkelt, at det går både kunder og banken godt. Noget bedre, end vi havde turdet håbe på, da vi kiggende ind i året, siger direktøren.