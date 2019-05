Sønderjysk bank blev årets bedste

2018 blev et forrygende år for Kreditbanken, og det blev det sønderjyske pengeinstitut hædret for med en fornem titel.

Aabenraa: Årets bank 2019 i sin vægtklasse: Kreditbanken. Kåret af FinansWatch og revisionsfirmaet EY.

- Jeg er da både glad og stolt over at få den her pris. Det er første gang, vi prøver det, siger direktør Lars Frank Jensen.

Aktionærerne i Kreditbanken med hovedsæde i Aabenraa og afdelinger i Sønderborg, Haderslev og Tønder har også al mulig grund til at være glade. Ikke blot, fordi banken fik et rekordhøjt overskud på 93,2 millioner kroner før skat i 2018, men også fordi indehaverne af de 168.200 aktier for andet år i træk fik et udbytte på 30 procent ved bankens generalforsamling i marts.

Sejren kom netop i hus på baggrund af flot vækst, effektivitet og indtjeningsudvikling, lyder det i motivationen for kåringen.