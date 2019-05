Sønderjysk Tattoo flytter til Arena Aabenraa: Planer om kæmpeshow i 2020

- Sidste år fik de (Sønderjysk Tattoo; red.) tilskud til at afvikle det, selvom det ikke blev afholdt på den traditionelle måde. Dengang besluttede vi også, at der skulle findes en løsning for 2019, når de havde fundet et nyt ben at stå på, siger udvalgsformand Lars Kristensen (V).

Sønderjysk Tattoo har eksisteret siden 1962 - i begyndelsen under et andet navn - hvor der var besøg af en pigegarde fra Odense på festpladsen. I 1971 blev tattooet gjort til en årligt tilbagevendende begivenhed, og i 1975 flyttede det ind på stadion, hvor ikke færre end 550 musikere var med til det hidtil største lystattoo det første år. I 1975 var ét af højdepunkterne deltagelsen af Hans Majestæt Kongens Garde fra Oslo. I 1982 flyttede tattooet til Brundlund Slot, og med undtagelse af et enkelt år, er Sønderjysk Tattoo blevet afviklet der lige siden frem til 2017. Tilskueropbakningen var dog vigende til sidst. Hvor man i gyldne tider kunne trække 1900 tilskuere til de to aftener, kunne man i 2017 blot trække 650 til den ene aften, der var tilbage. Det var medvirkende til, at der ikke var noget traditionelt tattoo i 2018.

Også et show fremover

I alt lyder budgettet på 275.000 kroner. Kultur- og fritidsudvalget kvitterer med 75.000 kroner til årets arrangement. De resterende 200.000 kroner kommer fra amtsringriderforeningen.

- Vi vil gerne have vores dejlige tattoo tilbage til Aabenraa. Efterfølgende vil vi evaluere på det, og vi håber naturligvis, det bliver en succes, så vi også fremover har et tattoo her i byen, siger Lars Kristensen.

Erfaringerne herfra skal sikre en god afvikling i 2020, hvor der er planer om et endnu større show, også i Arena Aabenraa, i anledning af genforeningen. Her har arrangørerne planer om det, de kalder en spektakulær musikalsk oplevelse med deltagelse af de militære styrkers musikkorps, der var med til at sikre freden og overgangen ved genforeningen. Desuden vil der være en visuel fremvisning af tiden dengang og frem til i dag, eventuelt ved et lysshow eller lignende. Succeskriteriet er to eller tre tattoo-shows med over 5000 publikummer og mere end 400 statister.

Det har arrangørerne søgt kommunen om 160.000 kroner til, men den del kunne kultur- og fritidsudvalget ikke imødekomme i denne omgang.

- Der har vi sagt, at den del behandler vi efterfølgende, siger Lars Kristensen med henvisning til, at arrangørerne opfordres til at søge fra kommunens eventpulje.

Årets udgave af Sønderjysk Tattoo forventes at blive gennemført den 7. juli.