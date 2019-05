Sønderjysk Rugbrødsbageri meldt til politiet for dårlig rengøring

Bageriet i Hellevad fortsætter sin dårlige historik med Fødevarestyrelsen. Der er stadig ikke styr på rengøringen, selvom virksomheden blev politianmeldt for det samme tilbage i marts.

- Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at denne ikke er rengjort i flere dage. Udstyr til slicer, der står rengjort i kasse, fremstår også ved tilsynet fedtet og med fødevarerester på, fortsætter kontrolrapporten og kritiserer yderligere fem forhold i både rugbrødsafdelingen og centralbageriet.

Det samme kunne dog ikke siges om rengøringen. Blandt andet konstaterer kontrollanten, at der stod beskidte vogne med kerne- og dejrester indeni og udenpå, noget plastikopbevaring fremstod snavset, og et stativ ved melsiloen var ikke gjort rent, mens væggene omkring fremstod med sprøjt af kernerester. Rugbrødssliceren var også beskidt.

15. maj var kontrollanten så tilbage, og her kunne vedkommende konstatere, at der nu var styr på håndteringen af fødevarer.

Fødevareproducenten i Hellevad har efterhånden en lang historik med Fødevarestyrelsen, der flere gange har langet bøder og politianmeldelser ud til bageriet, som leverer rugbrød til supermarkedskæder og andet bagværk til de tre Klosterbageriet-butikker i Løvbjerg i Aabenraa, i gågaden i Tønder og i Løgumkloster. Sidst var tilbage i marts, hvor det sågar blev til hele to politianmeldelser for mangelfuld fødevarehåndtering og rengøring.

Uheldet fortsætter

Da JydskeVestkysten talte med medejer af Sønderjysk Rugbrødsbageri Michael Andersen i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i marts, garanterede han ellers, at der var styr på både rengøring og håndtering af fødevarer.

- Og det skal der selvfølgelig også være. Det var en uheldig dag, sagde han dengang.

Men de uheldige dage fortsætter altså, og Fødevarestyrelsen kvitterer med endnu en sur smiley og en politianmeldelse for rengøringsdelen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sønderjysk Rugbrødsbageri, men til Fødevarestyrelsen havde virksomheden følgende bemærkning under besøget den 15. maj:

- Jeg har i dag møde med et eksternet rengøringsfirma for at få styr på rengøringen.