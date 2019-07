Sønderjysk DF'er på vej ud: Viceborgmester overvejer et farvel

Aabenraa: Han er kendt for sine bastante udmeldinger og udtalelser. I læserbreve, på facebookopslag og i byrådssalen i Aabenraa. Men om lidt mindre end to et halvt år er det sandsynligvis forbi.

Viceborgmesteren i Aabenraa Kommune, Ejler Schütt fra Dansk Folkeparti, er formentlig i gang med sine sidste år som aktiv politiker.

- Jeg er frisk nok, og det kan være farligt at melde den slags ting ud for tidligt, for man kan miste noget af sin indflydelse, men jeg overvejer kraftigt, at det skal være slut. Det er ikke noget, som er 100 procent sikkert. Det tenderer dog henimod, at dette er min sidste periode, siger han.

Hvis viceborgmesteren gør alvor af de overvejelser, vil grænsekommunen få en ny viceborgmester med indgangen til 2022, efter at Ejler Schütt har siddet på den post, siden Venstres Thomas Andresen blev borgmester første gang efter kommunalvalget i 2013.