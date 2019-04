Sønderjyllands største automesse er kommet for at blive

Automessen i Arena Aabenraa i begyndelsen af marts blev så stor en succes, at arrangøren nu kan love, at den vil blive gentaget.

- Automessen er kommet for at blive, og den vil blive holdt hvert andet år. Hvis man gør det hvert år, vil folk miste interessen. Det er min erfaring, siger Klaus Jensen, der stod bag arrangementet i Arena Aabenraa.

Henrik Lund kan sammen med de 55 andre udstillere glæde sig over, at Sønderjyllands største automesse vil blive gentaget.

Henrik Lund, der er partner i Bil & Co i Aabenraa, var blandt udstillerne, da der i den første weekend af marts i år blev holdt en stor automesse i Arena Aabenraa. Han er yderst tilfreds med forløbet af de to messedage.

Et lille overskud

Årets automesse i Arena Aabenraa blev besøgt af 6000 mennesker, og det kan man ikke klage over.

- Det synes både udstillerne og jeg er meget tilfredsstillende. Det gav da også et lille overskud, men det skulle det også gerne, når man lægger så meget arbejde i det, siger den 68-årige Klaus Jensen fra Barsmark, der tidligere har arrangeret mange messer i Tyskland.

Sønderjyllands største automesse drejede sig ikke udelukkende om biler. Der var også blevet lavet et Ladies Corner, hvor der blandt andet var mulighed for at få lagt makeup, smage på vin og kigge på smykker og modetøj.

- Ladies Corner blev rigtig godt modtaget, siger Klaus Jensen.

Det kan indehaveren af Karger Beauty i Aabenraa, Tina Laurenzia Glochau Karger, skrive under på. Hun havde en stand i Ladies Corner, og det har hun ikke fortrudt.

- Vi synes, det var et fantastisk arrangement, og der var virkelig styr på det hele. Samtidig var der rigtig mange besøgende, og de var meget interesserede. Vi fik da også solgt en del produkter, siger Tina Laurenzia Glochau Karger, der ikke er i tvivl om, at Karger Beauty også vil være at finde på messen om to år.