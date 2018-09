Sønderjyllands bedste badmintonhold siger farvel til stortalent og goddag til slovak

Aabenraa: Det var så tæt, som det næsten kunne blive i foråret, da førsteholdet i Aabenraa Badminton Club kæmpede om at blive i 2. division. Det blev afgjort i sidste kamp, og det bedste badmintonhold i Sønderjylland er dermed klar til endnu en sæson i landets tredjebedste række.

Ved den første kamp på lørdag den 8. september i Arena Aabenraa er modstanderen Aarhus AB, som træner Jonas Lyskjær forventer bliver et tophold i 2. division i år.

- Her kan vi så se, hvor vi ligger henne. Vi har måtte sige farvel til vores bedste herrespiller, da Mathias Thyrri Jørgensen er flyttet til Værløse for at komme tættere på drømmen om at komme på landsholdet. Det er ærgerligt, men vi vil selvfølgelig ikke stå i vejen for den drøm. Vi har i stedet fået den slovakiske spiller Milan Drathva på holdet, som er en spændende spiller, og han skal nu vise os, at han er den bedste herrespiller. For vi har jo den 18-årige Frederik Æbeløe Christensen, som vandt bronze ved U19-DM og dermed puster Milan i nakken, fortæller Jonas Lyskjær.

På herresiden er den lokale klub godt kørende med gode spillere, da også Alexander Æbeløe Christensen er en del af holdet. Det har knebet på damesiden, hvor klubben har været nødt til at hente forstærkning udefra i form af blandt andre den slovakiske spiller Martina Repiská.

- Hun var med til VM i år og satser på at komme til OL i 2020, og det er meget realistisk, at hun kommer det. Hun er vigtig for holdet, da hun ikke tabte en eneste single sidste år, siger Jonas Lyskjær.