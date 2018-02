Aabenraa: Sønderjylland-Schleswigs kulturaftale har med en bevilling på henholdsvis 1,4 millioner kroner og 1,8 millioner kroner igangsat to større kulturprojekter med titlerne "Unge 2020" og "Sang uden grænser". "Unge 2020" skal sætte fokus på grænsedragningen i 1920 ud fra et nutidigt perspektiv. Det skal ske via aktiviteter inden for forskellige kunstgenrer samt workshops omkring politik og historie i skolerne. Målgruppen er børn og unge fra begge sider af grænsen. Projektet afsluttes med en stor åben festival, som gennemføres i samarbejde med Tønder Festivalen i august 2020.

"Sang uden grænser" er et projekt målrettet børn i børnehave og indskoling. Projektet skal bidrage til at styrke sangglæden i den dansk-tyske grænseregion. Samtidig skal projektet fremme sprog- og kulturforståelsen hos børnene. Centrale aktiviteter i projektet er kompetenceudvikling for pædagoger og lærere, dansk-tyske sangaktiviteter i institutionerne, udvikling af digitale og trykte materialer samt inddragelse af forældrene. Derudover skal der afholdes flere sangarrangementer samt aktiviteter for ældre borgere i regionen.