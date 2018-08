Aabenraa Kommune har modtaget 14-15 ideer til, hvordan Genforeningen kan fejres. Ideer og forslag er fortsat velkomne. Chance for støtte via kommunens eventpulje.

AABENRAA: Om knap to år er det 100 år siden, Sønderjylland blev dansk igen, og forberedelserne til fejringen af Genforeningen er i fuld gang.

Onsdag udløb Aabenraa Kommunes frist for at komme med ideer til arrangementer, der måske kan blive en af kommunens såkaldte fyrtårnsprojekter i forbindelse 100-års-jubilæet.

Udviklingskonsulent Stine Hansen fra kulturforvaltningen i Aabenraa fortæller, at der er indløbet 14-15 gode forslag fra skoler, foreninger og privatpersoner.

- Det spænder fra koncerter til teaterforestillinger, skulpturer, filmprojekter og skoleprojekter, fortæller hun.

Politikerne skal nu kigge nærmere på forslagene og vurdere, om der er en af dem, der kan kvalificere sig til at blive en af Aabenraa Kommunes fyrtårnsprojekter i forbindelse med fejringen af Genforeningen.

Det er allerede besluttet, at den kommende Genforeningspark foran Folkehjem skal være et fyrtårnsprojekt. Dermed bliver det et af de projekter, som det fælles sønderjyske præsidium for Genforeningsjubilæet støtter op om, og det giver også gode muligheder for at søge støtte fra fonde.