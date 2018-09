Sønderjyder cyklede 1,6 millioner ind til syge børn

Team Rynkeby Sønderjylland samlede i år 1,6 millioner kroner ind til kræft- og lungesyge børn. Nu er et nyt hold klar til at svinge sig i sadlen.

Sønderjylland: Der har tidligere været større rift om at komme til at deltage på Team Rynkeby Sønderjylland. Men derfor har det alligevel ikke været let at sætte det hold, der i juli 2019 skal køre til Paris i den gode sags tjeneste. Holdets nye kaptajn, Jan Petersen, der kommer fra Sønderborg, har sammen med sin vicekaptajn Camilla Eva Jørgensen, Haderslev, måtte afvise flere af de ryttere, der kørte med i år, og som gerne ville have en tur mere som del af det sammentømrede fællesskab, det store, velgørende cykelprojekt er. - Der er en regel om, at halvdelen af rytterne skal være nye hvert år, så vi har desværre måttet sortere nogen fra, som var fuldt ud kvalificerede, fortæller Jan Petersen, der synes, det er lykkedes at stille et bredt funderet hold på 54 ryttere og indtil videre 10 servicefolk. Han glæder sig til 19. september i Tinglev at samle teamet for første gang.

I gang i uge 43 Det er 29. juni næste år, de mange Team Rynkeby-hold sætter kursen mod Paris, hvor de ankommer ved Eiffeltårnet den 6. juli.Team Rynkeby Sønderjylland begynder vintertræningen i uge 43 med to gange ugentlig spinning og en tur på mountainbike i weekenden.

Sønderjyder ligger godt Formålet med Team Rynkeby er som bekendt at rejse penge til Børnecancerfonden og nu også Børnelungefonden, og det er gjort op, hvad årets sønderjyske tour til Paris sikrede børnene. - Vi landede på omkring 1,6 millioner kroner, så det er fint. De fire år, jeg nu har været med, har vi fået samlet mellem 1,5 og 2 millioner kroner ind. Dér ligger vi fint set i forhold de mange øvrige Rynkeby-hold, siger Jan Petersen. Et af punkterne 19. september bliver derfor også at tale om, hvilke aktiviteter der skal sættes i gang for at samle så mange penge som muligt ind til de to fonde. - Der går mange historier om, at nogle af de indsamlede midler går til holdet, men det passer altså ikke. Alt går direkte til det velgørende arbejde, forklarer holdkaptajnen, der sammen med de øvrige deltagere betaler 18.700 kroner for at være med.