Socialdemokrater vil lade private opføre bro mellem Als og Fyn

Vejen mod en bro mellem Als og Fyn er sikkert længere end de 11 kilometer fra kyst til kyst.

Men Socialdemokratiet har nu skrevet broprojektet ind i en ny infrastrukturrapport, hvor man opfordrer til langsigtede løsninger og ser et OPP-projekt for sig.

Det er en form for offentlig-privat samarbejde, hvor en privat aktør kan få ansvaret for finansiering, anlæg og drift af et infrastrukturprojekt. En bro inklusiv motorveje på begge sider af vandet vil koste knap 20 milliarder kroner.

- Det er et projekt, som rækker ud over almindelige prioriteringer. Derfor har det været vigtigt for os at få det med som et muligt OPP-projekt, der rækker langsigtet og kan samle et bredt politisk flertal ud over kun 90 mandater, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S), der er valgt i Sønderborgkredsen

Hos broprojektets styregruppe bringer det smil frem:

- Vores første udfordring var at få folk til at tage idéen om en bro seriøst. Selv om meningerne stadig er delte, er vi kommet videre. Det er første gang, mit parti løfter det på denne måde, og det synes jeg er positivt. Et OPP-projekt kan være løsningen, siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager(S), som er med i styregruppen skabt af den fynske kommune og Sønderborg i januar 2017 med en foreløbig levetid på tre år.