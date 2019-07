Snyd med registreringsafgift: Skat har måske blåstemplet Kruså-firma i modvind

Firmaet Motorkontoret IVS hævder at være godkendt af Skat til at fastsætte afgifter på biler. Det er samme firma, der er stævnet for at have vildledt 61-årige Birger Jaedicke og handlet i strid med god markedsføringsskik. Skat og Motorstyrelsen kan ikke udtale sig om sagen.

Tilkendegivelse: Firmaet Motorkontoret IVS blev tirsdag foreslået af en dommer at tilbagebetale 25.928 kroner til 61-årige Birger Jaedicke, hvilket JydskeVestkysten skrev torsdag. I sagen spiller Skat og Motorstyrelsen dog også en rolle. Firmaet, som en dommer mener har handlet i strid med god markedsføringsskik og har vildledt Birger Jaedicke som forbruger, hævder nemlig at være godkendt af Skat. "Motorkontoret er registreret hos Skat i henhold til registreringsafgiftsloven §15. Motorkontoret har stillet sikkerhed over for Skat til sikkerhed for Motorkontorets forpligtelser over for reglerne i registreringsafgiftsloven", står der i firmaets forretningsbetingelser. Hvorvidt det er rigtigt, har Birger Jaedicke og den almindelige forbruger dog ikke mulighed for at tjekke. Skat og herunder Motorstyrelsen oplyser nemlig, at styrelsen ikke må udtale sig om konkrete virksomheder, og derfor kan Motorstyrelsen ikke oplyse, om Motorkontoret IVS er godkendt af Skat.

Sagen kort I juli 2018 købte 61-årige Birger Jaedicke fra Tinglev en brugt bil i Tyskland, som han selv importerede til Danmark.

Her fik han Motorkontoret IVS i Kruså til at indregistrere bilen og betale registreringsafgiften på vegne af ham.

På Birger Jaedickes faktura opgjorde Motorkontoret IVS registreringsafgiften til at være 98.500 kroner. På Skats hjemmeside fandt han kort efter ud af, at der kun var indbetalt 72.572 kroner. En difference på 25.928 kroner.

Derfor valgte Birger Jaedicke at stævne firmaet for at få differencen tilbagebetalt, og parterne mødtes i retten 7. juni 2019.

"Det er en absurd sag" Flere gange i forløbet har Birger Jaedicke forsøgt at få Skat til at hjælpe i sagen, men trods adskillige forsøg har han ikke kunnet få andet end en tilkendegivelse af, at den betalte registreringsafgift, som stod på Skats hjemmeside, formentlig var rigtig nok. - Guderne skal vide, at det er en absurd sag, fordi vi ved faktisk ikke, om Skat skulle have haft 98.500 eller 72.572 kroner i registreringsafgift, siger Birger Jaedicke. På et tidspunkt blev han kontaktet af Jes Lundberg Larsen fra Skats taskforce-gruppe, der bekræftede, at der ser ud til at foregå nogle systematiske lovovertrædelser, og Birger Jaedicke skulle sende forskellige dokumenter i sagen. Pludselig blev sagen dog lukket ned igen, da Jes Lundberg Larsen havde fået at vide, at han ikke skulle bruge mere tid på den. - Jeg står uforstående overfor deres modvilje i det her. Det kan godt være, at jeg er naiv, men når man taler med en offentlig institution, så burde to plus to være fire hver gang. Min bil er jo ikke håndbygget, en meget begrænset model eller med høj affektionsværdi. Det er et kendt mærke, og der kører utroligt mange lignende rundt. Det burde være muligt at slå op i en liste, hvad den præcist skal koste i registreringsafgift, siger Birger Jaedicke.

Motorstyrelsen kan ikke udtale sig JydskeVestkysten har stillet flere spørgsmål til Motorstyrelsen, som skriver i en mail, at man ikke kan udtale sig om den konkrete sag, da man er omfattet af en udvidet tavshedspligt. Underdirektør i Motorstyrelsen, Jørgen Rasmussen, skriver dog, at styrelsen følger udviklingen i branchen, og at det ikke er første gang, at man hører om forsøg på omgåelse af afgifter. - Derfor er vi også i fuld gang med at se nærmere på, om vi står med en generel problemstilling, som vi skal sætte hårdere ind overfor. Er det tilfældet, er vi klar til at tage hånd om problemet. Man skal betale korrekt registreringsafgift i Danmark - det skal der ikke herske tvivl om, siger han i et skriftligt svar.