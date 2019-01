Snus gi'r rus: Unge handler ulovligt med rusmiddel

Der er en stigende tendens til at vælge snus frem for cigaretter. En uvidenskabelig undersøgelse viser, at 58 procent fra Aabenraa Statsskole har enten prøvet, eller tager snus dagligt, selvom skolens regler ikke tillader det. Salg af snus er ulovligt i Danmark, men det forhindrer ikke de unge.

Aabenraa: Snus er blevet en populær trend blandt eleverne på Aabenraa Statsskole. Ud af 100 adspurgte vælger de 58 vælger snus, fordi det giver dem en god følelse i kroppen, når de skal koncentrere sig i skolen. Dette er på trods af, at 83 procent af de adspurgte godt kender til de sundhedsskadelige konsekvenser, som bl. a. kan være mundhulekræft og ødelagt tandkød.

Fakta Snus er et nydelsesmiddel, der er meget udbredt blandt unge i Danmark.Det er produceret af tobak blandet med ammoniak og vand.



Det er findelt i poser, som lægges op under overlæben, hvor indholdet af nikotin giver en afslappende effekt.



Der er lige så stor risiko for at blive afhængig af snus, som det er ved at ryge cigaretter.



kilde: sundhed.dk og wikipedia

Her ser vi snus blive indtaget. Foto: Claus Thorsted

Lokal handel Salg af snus er ifølge den danske lovgivning ikke tilladt. Det er dog ikke ulovligt at have snus til sit eget forbrug. På trods af at salg af snus er ulovligt, er det ikke svært at få fat på for de unge. De kan købe det over nettet og hos bekendte, som importerer det fra Sverige. - Jeg har cirka 15-20 kunder pr. dag, det er primært faste kunder, som handler ved mig, udtaler Jens Jensen, der ikke er hans rigtige navn. Han vil være anonym, fordi det som sagt er ulovligt at sælge snus i Danmark. Den lokale snus-pusher fra Aabenraa sælger dagligt snus til sine faste 15-20 kunder om dagen. Det bekymrer ham dog ikke, at salg af snus i Danmark er ulovligt. - I sidste ende handler det om profit, erkender han.

Ungdomsskole sætter fokus på snus Redaktionen har været i dialog med SSP- og ungdomsskole-konsulent John Hansen for at høre, om der er fokus på den stigende trend blandt unge i Aabenraa Kommune. Hos ungdomsskolen tager man nemlig snus lige så seriøst som cigaretter. Og derfor er snus tilmed blevet et tema på kommunens rygestopkursus. - Der er begyndt at komme snus ind over rygestopkurset, da det er blevet et udbredt problem, lyder det fra John Hansen. John Hansen mener, at den stigende tendens ses hos unge, da det er en nemmere måde at få sit nikotin-fix. I modsætning til cigaretter kan det ikke lugtes på de unge, at de tager snus. - Det fristende for unge ved snus er, at de kan sidde og få deres nikotin skjult - uden at blive set ned på, eller tvunget til at gå udenfor, forklarer Patrick Bonnichsen, der er elev på Aabenraa Statsskole. Selvom snus er blevet en stigende tendens, så er der stadig 88 procent af eleverne fra Aabenraa Statsskole, der mener, at de ikke er blevet afhængige af rusen. Redaktionen er bekendt med Jens Jensens rigtige identitet