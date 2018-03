Sneen driller: Skraldespande kommer til at vente

- På de veje, hvor skraldebilen ikke har kunnet køre, prøver vi igen, når vejene er ryddet. Vi vil så vidt som muligt forsøge at få tømt alle beholderne til dagrenovation. Så er din beholder ikke tømt, så lad den stå ude, så skraldemanden kan finde den, når vejen atter er farbar. Hvis den manglende tømning ikke skyldes vejen, men manglende rydning hos den enkelte husstand, kommer vi ikke og tømmer igen. Adgangsvejen fra vejen ind til skraldespanden skal selvfølgelig være ryddet for sne, og hvis der er glat, skal der strøs salt eller grus, forklarer Stinne Stokkebo, affaldschef i Arwos, i en pressemeddelelse.

Aabenraa Kommune: Vinterdage med sne og kulde er skyld i, at skraldemændene ikke kommer hele vejen rundt i Aabenraa Kommune. Det betyder, at der er beholdere, der ikke bliver tømt. Skraldemændene gør, hvad de kan for at få tømt beholderne, men de skal jo også passe på sig selv, på skraldebilen og de andre trafikanter.

Ekstra sække til genbrug

Arwos prioriterer at få tømt dagrenovationsbeholderne. Derfor når man ikke ud til de områder igen, hvor man ellers skulle have tømt genbrugsbeholderne. Har man ikke fået tømt sin genbrugsbeholder, så har man mulighed for at stille to ekstra, klare sække ved sin beholder ved næste tømning. En til papir, pap og plastfolie, og én til metal, glas og hård plast. Det genbrugelige affald kan naturligvis også afleveres på genbrugspladserne.

Man kan følge situationen på Arwos' hjemmeside: www.arwos.dk