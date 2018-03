Snart sker der noget i Nørreport

Den 12 april sidder kommunens folk klar til at svare på spørgsmål, og den 21. april sørger Shop i City for, at Nørreport får et strejf af Montmartre.

AABENRAA: En områdefornyelse af den nordlige del af gågaden har længe været på tegnebrættet, men nu er der konkrete planer på bordet.

Borgmester Thomas Andresen (V) erkendte at ventetiden har været lang, da han torsdag aften bød velkommen til informationsmødet for ejere og lejere i området.

- Der kan gå lang tid fra snak til at der sker noget, og det kan være problematisk at holde gryden i kog hos dem, der gerne vil være med, sagde han.

Det er da også godt og vel halvandet år siden arbejdet for alvor blev skudt i gang med et idémøde.

Nu ligger et forslag klar, og nu kan stemningen loddes, inden vækstudvalget for land og by får sagen på dagsordenen i maj. Herefter bliver der en offentlig høring - formentlig i fire uger.

Men inden da vil kommunens folk den 12. april sidde klar med plancher og oplysninger i lånte lokaler hos Aabenraa Antikvitetshandel. Der er også meningen, at der på et tidspunkt skal laves en prøveopstilling af de udemøbler, som skal være med til at skabe hygge og stemning i Nørreportkvarteret.

Shop i City er også klar med aktiviteter, der skal skabe interesse for den nordlige ende af gågaden og for planerne om en fornyelse af området.

Det sker blandt andet når der den 21. april skabes fransk stemning i Nørreport, og der er også sat ekstra fokus på Nørreport, når der er By Night i maj måned.