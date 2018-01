Snart går spaden i jorden i Kruså

Et par kontrakter mangler en underskrift, men ellers er alt klar til om- og tilbygningen af den tidligere Kruså Skole. Usikkert, hvornår Fjordskolen rykker ind.

- Vi skal nu drøfte med skolens ledelse, hvornår det ud fra en helhedsvurdering er bedst at flytte, siger skolechef Lars Borst Hansen.

Hvornår skolen i Kruså tages i brug af Fjordskolens elever og lærere, er ikke afklaret endnu. Men det står fast, at byggeriet ikke bliver færdigt til august i år, sådan som det oprindeligt var planlagt.

Skolebyggeriet i Kruså stødte ellers på en større forhindring, da resultatet af licitationen lå klart i efteråret. Det viste sig nemlig, at den nye Fjordskolen bliver 12 millioner kroner dyrere, end politikerne havde regnet med.

Skolechef Lars Borst Hansen oplyser, at der kun mangler et par underskrifter på nogle af entrepriserne, før selve byggeriet kan gå i gang.

Men et flertal i byrådet holdt fast, og nu begynder kommunen på om- og tilbygningen af skolen.

KRUSÅ: Debatten har været lang og hektisk. Forældrene har kæmpet indædt for, at Aabenraa Kommunes specialskole, Fjordskolen, ikke blev flyttet til den tidligere folkeskole i Kruså.

Hærvejsskolen

Byggeriet i Kruså er ikke det eneste forsinkede skolebyggeri, der nu ser ud til at komme i mål.

Det varer heller ikke så længe, inden byggeriet af Hærvejsskolen kan begynde.

Projektet, der går ud på at udvide den tidligere Fladhøjskole, så der bliver plads til både de små og de store elever fra Hærvejsskolen, er blevet udsat flere gange.

Senest skete det i december, da kommunen fandt ud af, at der var fejl i tilbudsmaterialet fra det firma, der havde vundet licitationen - nemlig konsortiet Chr. Johannsen A/S og Ommen & Møller A/S.

Derfor har alle dem, der havde givet tilbud på opgaven, nu fået mulighed for at komme med et revideret tilbud. Fristen udløb fredag.

Aabenraa Kommune vurderer, at den nye Hærvejsskole stadig kan nå at stå færdig til august 2019.