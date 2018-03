Smukke ord og legat på 5000

Aabenraa: Lasse Underbjerg-Hansen er født ind i maskinhandlerbranchen. Han kommer fra et hjem, som sælger Fendt, og han har været i lære hos Brdr. Holst Sørensen A/S, som forhandler Case IH. Så der var masser af godmodige drillerier omkring mærke, da Lasse Underbjerg-Hansen for nylig modtog Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat på 5000 kroner.

Da Lasse Underbjerg-Hansen var barn, kunne han ikke sige grøn - det var bare "fendt farve". Under medindehaver Lars Andersens tale til ham fik han da også, under masser af store smil og grin fra de tidligere kollegaer, en Case IH modeltraktor for at minde ham om, at der findes andet end grønne traktorer, skriver Dansk Maskinhandlerforening i en pressemeddelelse.

Men han fik også mange flotte ord med på vejen. Lars Andersen sagde bl.a.:

- Du har fra første dag vist stor interesse og er gået til opgaverne med engagement og stor ihærdighed.

Laase Underbjerg-Hansen, som for tiden kører servicebil, sluttede af med et 12-tal i svendeprøven. /EXP