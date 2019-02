Usikkerhed om indtægterne fra 2020 betyder, at der er en ny økonomisk politik på vej for Aabenraa Kommune. Den vil slå igennem fra efterårets budgetforhandlinger. Arkivfoto: Claus Thorsted

Der er så stor tvivl om indtægterne i 2020, at byrådspolitikerne i Aabenraa Kommune er i gang med at justere den økonomiske politik og gøre klar til et "strammer-budget" i 2020.

Aabenraa: Perspektiverne for økonomien i Aabenraa Kommune er så usikre, at politikerne nu gør klar til at spænde livremmen ind. Det gør man ved at ændre i den økonomiske politik, der ellers dækkede 2020 med, hvilket får betydning for det 2020-budget, som byrådet skal vedtage til efteråret. Det er usikkerhed om de årlige tilskud, kommunen modtager, og den manglende reform af den kommunale udligningsordning, der fremtvinger en reaktion. - Vi ryger sandsynligvis, og det er dybest set glædeligt, ud af puljen for vanskeligt stillede kommuner med befolkningstilbagegang, fordi vi har fremgang. Det er et beløb på cirka 50 millioner kroner, og det er dog en slat penge, siger borgmester Thomas Andresen (V) om én af årsagerne til, at man er gået i gang med at udarbejde en ny økonomisk politik. Samtidig får man i dag et finansieringstilskud på 55 millioner kroner. Et tilskud, man ikke ved, hvorfor man får, og om man vil fortsætte med at få.

Langsomt folketing Thomas Andresen mener, at den regering, der er efter det kommende folketingsvalg, kommer til at løse udligningsudfordringen, men der vil gå et stykke tid, før lovgivningsarbejdet kommer i gang igen. - Til den tid er vi i fuld sving med vores budget for 2020. Det betyder, at vi ingen udligning har på det tidspunkt, og vi er gået frem i befolkning. Her drejer det sig om, at vi er gået frem fra 2014 til 2019, siger borgmesteren. Han fortæller, at man i økonomiudvalget er enig om, at det "stød", som usikkerheden skaber, imødegås ved at bruge af kassebeholdningen. Alle byrådets partier har haft mulighed for at komme med input til en økonomisk politik for 2020-2023, og det har mundet ud i to modeller, som økonomiudvalget skal forholde sig til på sit møde tirsdag.

70 millioner fra kassen Forskellen på de to modeller er i grove træk, om man skal reducere mest på anlæg eller på drift. I 2020 vil man i begge modeller trække op til 70 millioner kroner af kassebeholdningen. Det indebærer, at man må bruge 50 millioner kroner, hvis indtægtssiden påvirkes af "udefrakommende forhold", som det hedder. Altså svigtende indtægter fra Christiansborg. Desuden bruges af kassen henholdsvis 20 millioner kroner i 2020 og 10 millioner kroner i 2021, så man kan mindske sparekravene til drift eller anlæg. Der skal enten findes 52 eller 32 millioner kroner på anlæg i 2020 under budgetforhandlingerne til efteråret. Det kan ske ved omprioriteringer eller ved at udskyde projekter. Man vil næppe helt droppe anlægsprojekter. - Jeg forestiller mig ikke, at vi med de anlægsinvesteringer, vi står med i 2020 og 2021, har projekter, hvor vi kan sige "det er lige meget", siger Thomas Andresen. Byrådet kommer formentlig til at tage stilling den valgte model for den økonomiske politik for 2020-2023 på sit møde den 27. februar.