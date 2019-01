Små spændte dansere gav den gas

Mødre i massevis var klar med tylskørter, hårspænder og gode råd, da danseskolen Step by Step holdt pointstævne i Aabenraa. Drengene danser efter inspiration fra computerspil.

De fik dog lov at øve sig et par gange, inden dommerne trådte til, og de helt små dansere scorede måske aller højest i nuttethed.

Step by Steps to indehavere, Lars Christensen og René Sørensen, der til daglig underviser i dansekunsten i både Haderslev og Aabenraa, styrede musikken og slagets gang, mens dommere vurderede de små danseres præstationer.

I det hele tager var der godt fyldt op med spændte forældre hele vejen rundt i salen. Fædrene tog oplevelsen med stoisk ro, mens mødrene havde mere travlt med at løbe frem og tilbage til omklædningsrummet med dansesko, hårlak og almindelig opbakning.

Hun deltog selv i danseskolen Step by Steps pointstævne i lokalerne i Vestergade i Aabenraa søndag og havde mor og far og lillebror Lasse med på sidelinjen.

AABENRAA: Lasse Nissen Schmidt havde været så forudseende at tage sin i-pad med hjemmefra, og den holdt han næsen nede i, mens storesøster Mie var mere interesseret i det, der foregik på dansegulvet.

Danseskolen Step by Step har afdelinger i Aabenraa og Haderslev.Der er hold for både børn og voksne og for både øvede og nybegyndere. Skolen drives af de to dansere, René Sørensen og Lars Christensen.

Dans for alle

Så er det med at holde fokus. Foto: Claus Thorsted

Drengedans

Senere på dagen var der drengedans på programmet. Drenge har traditionen tro været svære at lokke ud på dansegulvet, men computerspillet Fortnite har lavet om på den sag. Her danses der nemlig ind i mellem med seje moves, og det inspirerer åbenbart de spillende drenge til selv at svinge både arme og ben.

I spillet skal man igennem en række opgaver, og når man har løst en opgave får man et dansemove vist, som man så skal udføre. På danseskolen lærer drengene, hvordan man kan sætte de enkelte dansebevægelser sammen, så de bliver et helt danseprogram.

Lasse med i-pad´en lader sig dog ikke imponere.

- Han har prøvet at gå til Fortnite dans, men det var ikke noget for ham, oplyste Lasses far.