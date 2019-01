Slut med mundkurv: Medarbejder kræver undskyldning fra kommunaldirektøren

To af hovedpersonerne i sagen om Aabenraa Kommunes knægtelse af de ansattes ytringsfrihed tør nu igen åbne munden. "De skylder en undskyldning" og "en lærestreg", lyder det fra de to tillidsrepræsentanter på Fjordskolen. En reaktion er på vej, bebuder kommunaldirektør.

- Det var en lettelse, da vi fik beskeden fra Ombudsmanden, og fremadrettet tror jeg, at det, der er sket her, kan gøre det godt for alle de offentligt ansatte, ikke kun os. Det har været en forløsning, synes Bettina Christensen.

Bettina Christensen, som er tillidsrepræsentant for SOSU-medarbejderne på Fjordskolen, deler Gitte Lind Nielsens begejstring, og hun synes ligesom kollegaen, at sagen har fyldt mere, end hun lige troede.

- Jeg er tillidsrepræsentant, men hvad måtte man nu sige? Vi har haft den store Fjordskolen-sag, som har fyldt meget i medierne, og det har krævet noget, at man skulle overveje sine ord så meget. Jeg valgte ofte at tie frem for at tale, siger Gitte Lind Nielsen om konsekvensen af den vejledende samtale.

- Jeg er mega lettet. Den sag har fyldt mere, end jeg egentlig var klar over. Da Ombudsmanden ringede til mig og fortalte, at sagen var endt, som den var, blev jeg rørt, siger Gitte Lind Nielsen, der repræsenterer pædagogmedhjælperne på Fjordskolen, hvor hun har været ansat i 19 år.

Kræver en undskyldning

- Det må være en lærestreg for kommunen, selvom de bliver ved med at sige, at kommunikationspolitikken er i orden, slår Bettina Christensen fast.

Og kommunen har undervejs været meget skarp i sine udmeldinger, synes Gitte Lind Nielsen.

- På et stort seminar, vi havde med alle fællestillidsrepræsentanter, fortalte Tom Ahmt (kommunaldirektør, red.), at "så har vi også den sag kørende med ytringsfriheden i Aabenraa Kommune, men den har jeg fuldstændig styr på, og den skal nok falde ud til vores fordel", forklarer Gitte Nielsen og kommer med en opfordring:

- Kan han nu også være mand for at give os en undskyldning og sige, at det gjorde den så ikke. Vi har måttet finde os i meget.

Kommunaldirektør Tom Ahmt afviser imidlertid, at han skulle have udtalt sig skråsikkert om sagen over for tillidsrepræsentanterne.

- Den udlægning kan jeg på ingen måde genkende, siger han.

- Jeg vil ikke beklikke, at en medarbejder kan sidde med en opfattelse af, at jeg har sagt sådan, men det er ikke sådan, jeg erindrer det. Jeg erindrer, jeg har sagt, at vi har en kommunikationspolitik, jeg er helt tryg ved, fordi Ombudsmanden har godkendt den i to omgange, forklarer Tom Ahmt.