Slut med kvindegåtur i Aabenraa

På onsdag den 2. maj finder den syvende udgave af kvindegåturen Walk, Talk & Support sted i Aabenraa. Det bliver også den sidste, for arrangørerne har valgt at sige stop, da de ikke længere har overskuddet til at arrangere det frivilligt.

Aabenraa: De er kendt som to ildsjæle, men Dorthe Bjerrum Hilbig og Anette Agerbo Schwartz må erkende, at ildsjæle også kun har 24 timer i deres døgn.

Derfor har de to besluttet, at onsdagens gåtur med Walk, Talk & Support bliver den absolut sidste.

- Da vi begyndte Walk, Talk & Support for syv år siden, var der ingen af os, som regnede med, at det ville blive så stort. Der er kommet for meget arbejde i det, og vi har begge to krævende jobs ved siden af, så det er umuligt for os at lægge de timer i det, som det kræver, forklarer Anette Agerbo Schwartz.

Walk, Talk & Support har gennem årene samlet mere end en halv million kroner ind til velgørende formål som blandt andet Scleroseforeningen, Krisecentret, Julemærkehjemmet Fjordmark, Hjerteforeningen og Børnecancerfonden.

- Det er vildt godt, og det er også med blødende hjerte, at vi siger stop. Vi gjorde det her for at skabe noget der, hvor vi bor, men det skulle bare aldrig have været så stort. I år er vi omkring 700 deltagere, men da vi var på det højeste med over 1800 deltagere, fik vi over 100 henvendelser om dagen, vi skulle tage stilling til. Det er for meget, siger Anette Agerbo Schwartz.

Hun lover dog, at de to ildsjæle ikke stopper med at skabe noget i deres by.

- Det skal bare være noget, hvor vi kan være med, så det kan blive gjort ordentligt. Nu bliver det fedt at slutte af med 700 glade kvinder på onsdag og give penge til Lykkeliga og få det store stævne til Aabenraa. Det glæder vi os til, siger Anette Agerbo Schwartz.