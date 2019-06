Slut med genbrug på Lille Kolstrup

En enig bestyrelse har besluttet at lukke Lille Kolstrup Genbrug. Tiden var inde til at stoppe, siger formand Jutta Sennels.

AABENRAA: Omsætningen er faldende og udlejeren har andre planer med området.

Det er baggrunden for, at foreningen bag Lille Kolstrup Genbrug har valgt, at tiden er inde til at lukke butikken.

Det sker ved udgangen af august, og indtil da er priserne i butikken sat et nøk nedad.

- Det er os selv, der har opsagt lejeaftalen, men det sker blandt andet, fordi Coop, der ejer lokalerne, er ved at sælge dem videre, fortæller Jutta Sennels, der er formand for Lille Kolstrup Genbrug.

- Det falder sammen med, at vi, der står bag butikken, er enige om, at det er ved at være på tide at stoppe. Lille Kolstrup Genbrug har eksisteret i ti gode år, men nu må det være slut, siger formanden.

Det er Luthersk Mission og menigheden omkring Sct. Nicolai Kirke, der har stået bag Lille Kolstrup Genbrug sammen med Alpha Danmark.