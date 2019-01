Slut med fire sløjfer: Nye ruter til Bjergmaratons jubilæumsløb

Aabenraa Bjergmarathon har smidt alle de gamle ruter væk og lavet nogle nye til det 20. løb i juni. Nord- og sydruten forsvinder, og det betyder, at der ikke skal bruges så mange politihjemmeværnsfolk og frivillige som tidligere.

Aabenraa: Det skulle egentlig kun have været et engangsløb til at markere årtusindskiftet i 2000. Men Aabenraa Bjergmarathon blev så populært, at det i år kan fejre, at det er 20. gang, der skal løbes i Aabenraas "bjerge". Det bliver dog ikke i de samme bakker, som der er blevet løbet i de foregående 19 gange. I anledning af jubilæet har arrangørerne valgt at ryste posen og udvikle et nyt løb, og det betyder, at der ikke længere skal løbes op ad Hjarupvej eller ud i Årup Skov. Nord- og sydruten bliver nemlig droppet og erstattet af to sløjfer i Hjelm Skov og Jørgensgård Skov. - Det er sundt for en organisation at ændre sig efter 20 år. Samtidig efterspørger løberne det, og vi synes, at når det nu er den 20. gang til sommer, så er det en god anledning til gøre det. Det bliver spændende, hvordan løberne tager imod det, siger Per Hussmann, som er formand for Aabenraa Bjergmarathon.

De nye ruter I stedet for fire sløjfer kommer bjergmaraton i fremtiden til at bestå af to sløjfer: Én i Jørgensgård Skov og én i Hjelm Skov.

Hvis man skal løbe en maraton, løber man sløjferne to gange. Anden gang er det den modsatte vej, så det ikke bliver den samme rute.

Deltagerne på 10 kilometer distancen kommer til at løbe i Jørgensgård Skov.

Det samme gør løberne på 5 kilometer ruten. Den er blevet udvidet til 5,7 kilometer.

Der er stadig start og mål ved Storetorv, og alle deltagere skal løbe gennem gågaden.

I anledning af, at det er 20. gang, der løbes bjergmaraton, er der blevet nye medaljer til alle løbere.

Børneløbene består også, men de endelige ruter ikke lavet endnu.

Arrangørerne er i gang med at kigge på tidsplanen for, hvornår de forskellige distancer bliver sendt afsted. Måske kommer der også ændringer der.

Samtidig er man også ved at kigge på indretningen af Storetorv, da arrangørerne gerne vil have rykket målstregen længere frem, så publikum bedre kan se løberne komme ind over målstregen.

Alle medlemmer af AaIG atletik, motion og tri har haft mulighed for at involvere sig i de nye ruter. Alle input er blevet gennemgået, og i sidste ende er det bjergmaraton-udvalget bestående af Per Hussmann, Henrik Holsten Jessen, Conny Schlesinger, Jesper Stephensen og Bente Bloch, der har bestemt ruterne nye udseende.

Foto: Timo Battefeld Turen ind over Storetorv var vigtig for arrangørerne at bevare, da det er fantastisk for løberne at passere flere gange, hvis de løber én af de længere distancer. Arkivfoto: Timo Battefeld

Spærrer veje af Baggrunden for de nye ruter er også et praktisk spørgsmål. De nuværende fire sløjfer kræver flere hundrede frivillige ude på ruten til at servicere de mange tusinde løbere, men det kræver også mange politihjemmeværnsfolk til at afspærre de trafikerede veje, som løberne skal over undervejs. Sidste år var bjergmaraton tæt på at blive aflyst, da der i ugen op til løbet var usikkerhed, om der var politihjemmeværnsfolk nok til at gøre løbet sikkert at løbe. Den risiko slipper bjergmaraton nu også for at tage, når hverken Løgumklostervej, Forstallé, Rugkobbel eller H.P. Hanssens Gade længere skal passeres. - Vi kommer til at involvere hjemmeværnsfolkene i mindre grad, for de store veje, som løberne skal over, passerer vi på en ny måde. F.eks. løber vi gennem tunnellen under Vestvejen, og vi lukker for trafikken fra Skibbroen og hen til krydset ved H.P. Hanssens Gade og Rådhusgade, og det samme gør vi på Dr. Margrethes Vej, hvor vi spærrer af fra Møllemærsk og ud til Bygma. På den måde kan trafikken også glide, da man køre uhindret rundt ad andre veje, forklarer Per Hussmann.

Foto: Mette Christine Schulz Sådan ser de to nye sløjfer ud. En gang rundt på begge sløjfer er en halvmaraton, så på en helmaraton skal man løbe sløjferne to gange. Anden gang gør man det bare den modsatte vej.

Løberne skal gennem gågaden Der har været én ting, der dog ikke skulle pilles ved, og det er, at man kommer ind over Storetorv flere gange alt efter, hvilken distance man løber. Til gengæld skal løbet nu integreres mere i bylivet, da butikkerne på gågaden gerne vil være en del af løbet. - Butikkerne siger, at de mange løbere og gæster ikke kommer op i gågaden, og nu vil vi prøve at kæde bjergmaraton og byens handelsliv bedre sammen ved, at alle løbere skal løbe gennem gågaden. Her vil der være feststemning med musik i torvene, og vi tror på, at mixet af fest og farver i den indre by og naturen og de grønne skove ude på ruten vil være en god vekselvirkning, siger Per Hussmann. Løberne kommer ikke op i gågaden med det samme, da alle først rammer gågaden efter 10 kilometer ude på ruten. Når man siger goddag til noget nyt, så siger man ofte også farvel til noget andet. For bjergmaraton er de nye ruter et farvel til ikoniske udfordringer som Hjarupvej og det sorte hul og den gode opbakning i f.eks. Skovriderkvarteret. - Man kan ikke få det hele. Nu får vi i stedet Djævlebakken i Hjelm Skov og bakkerne i Hjelm Skov, og så håber vi, at beboerne i Skovriderkvarteret vil rykke ned på Nørrehesselvej og heppe i stedet for, siger formanden.

Foto: Mette Christine Schulz Den nye 10 kilometer rute går ud i Jørgensgård Skov.

5 kilometer distancen bliver ændret til 5,7 kilometer.