Slut med egne aftaler: Nu skal reglerne overholdes

Aabenraa: Det er bedst at tage utilfredshed i opløbet. Derfor siger Jacob Krogsgaard, direktør for Handicap Befordring A/S, det allerede nu, selv om det først er 1. august, selskabet overtager kørslen af elever til og fra Fjordskolen.

- Der er nogle ting, der ikke længere vil kunne lade sig gøre efter 1. august. Vi ved af erfaring, at det er os, der får på puklen for det og bliver kaldt stivstikkere, men det er jo et politisk valg, siger han og nævner, at det i udbuddet til Fjordskolen-kørslen står klart beskrevet, at eleverne kun må køres til de adresser, der på forhånd er aftalt, ligesom alle ændringer skal gå over kommunen. Forældrene kan ikke bare selv tage fat i chaufførerne, som det sker i dag.

Skolechef Lars Borst Hansen bekræfter, at der på nogle punkter bliver strammet op.

- Jeg tror såmænd heller ikke, at det var meningen, hvis man kigger i, hvad der står i det nuværende udbud. Det er bare en praksis, der har udviklet sig ad åre, at man kan blive kørt til eksempelvis fritidsaktiviteter eller bedsteforældre, siger han og understreger, at der er nødt til at være nogle retningslinjer, der skal overholdes, så man kan styre økonomien.

- Men man skal huske, at serviceniveauet, der med det nye udbud tilbydes, på mange områder er højere end det lovpligtige, siger han og nævner som eksempler, at transporttiden højst må være 60 minutter for eleverne i Aabenraa Kommune, at der tilbydes befordring til mere end én adresse, og at kommunen rent faktisk ikke er forpligtet til at tilbyde hjemtransport fra SFO'en, hvilket er tilfældet i det nye udbud.