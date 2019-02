Søndag mødtes et par håndfulde mennesker for at gå tur i Rugbjerg Plantage. Der er oprettet en gå-gruppe under emnet Bevæg dig for Livet. Foto: Jacob Schultz

En gå-gruppe under Bevæg dig for Livet har siden sidste år været på spadsere-ture i området ved Øster Løgum. Langsomheden tiltrækker i stigende grad. Det er afstressende motion med indhold.

ØsterLøgum: Feriestart og regnvejr er på papiret en dårlig kombination for et udendørs arrangement. Den lille flok mennesker, der denne søndag middag er mødt op ved Damgård Mølle syd for Hovslund Stationsby, er dog ret ligeglade med både vinterferie og regnvejr. For de skal ud på en sjaskvåd spadseretur under ledelse af Tove Laursen og Karin Petersen. De to har siden juni sidste år gennemført i alt 28 gå-ture under projektet Bevæg dig for Livet. - På de første fire ture var der 225 deltagere. Og på vores tur nummer 8 i dag runder vi samlet 700 deltagere - det er gennemsnitlig 25 deltagere per gang. Det er da imponerende, fortæller Tove Laursen.

Bevæg dig for Livet Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet "Bevæg dig for Livet" og har som mål at sætte Danmark i bevægelse.Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018. Fondene har siden udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021.

Foto: Jacob Schultz Tove Laursen er sammen med Karin Petersen guide på gå-turene i området ved Øster Løgum. Siden sidste år har de arrangeret 28 ture. Antallet af deltagere stiger. Foto: Jacob Schultz

Første gå-vært i Danmark Hun hørte om Bevæg dig for Livet første gang i forsommeren sidste år og tænkte: det skal jeg være med i. - Vi etablerede gruppen i Øster Løgum og var faktisk den første gå-vært i Danmark, fortæller hun stolt. I dag findes der seks af slagsen i Sønderjylland: i Sønderborg, Aabenraa og Ribe samt i mindre landsbyer som Vollerup, Øster Løgum og Vedsted. - I hele Danmark er der nu 16. Så vi har da været trend-sættende, lyder det med et smil. For det er blevet moderne at gå. Enten alene eller sammen med andre. - Det bliver ikke opfattet som motion. Det er måske derfor, at vi får flere og flere med. Man skal for eksempel ikke klæde om til sportstøj. Det kræver bare almindeligt udendørs tøj - alt efter vejrforholdene. Det handler også om at koble af og finde den indre ro ved bare at sætte den ene fod foran den anden. Måske er det langsomheden i en spadsere-tur, som tiltaler mange - Mange fritidsaktiviteter i dag er så forpligtende. Det er vores gå-ture ikke. Og man behøver ikke at snakke undervejs - men det kommer man til. Man finder ret hurtigt nogen, man kan følges med.

Foto: Jacob Schultz Dårligt vejr er ingen hindring. Renate Nielsen deltog for første gang i søndagens gå-tur, der gik til Rugbjerg Plantage. Foto: Jacob Schultz

Tanker på langfart Netop det, at man er på tomandshånd, åbner for gode samtaler, mener Tove Laursen. Både hun og Karin Petersen er overraskede over, at gå-turene har et stigende publikum. Og alligevel ikke. For de er selv klar over, hvor afstressende det kan være med en god spadseretur. - Tankerne kommer på langfart, mens man nyder den friske luft og naturens skiften, mener Tove Laursen. Somme tider kan det også blive lidt for spændende, fortæller hun om en tur, hvor deltagerne blev udfordret af vejrguderne. - Det var et lortevejr - det stormede, det haglede og tordnede. Alligevel havde vi 28 deltagere med på en tur rund om og på Knivsbjerg ved Genner, fortæller Tove Laursen.

Foto: Jacob Schultz Bevæg dig for Livet kan samle deltagere uanset vejret. Det handler jo om den rigtige påklædning. Foto: Jacob Schultz

Gå-ture med indhold Og dermed berører hun endnu et element af Bevæg dig for Livet: det kan godt være, at gå-turen i sig selv er nok, omend afstikkere i bakket terræn nok skal få pulsen op. Men Karin Petersen og Tove Laursen vil gerne byde på andet og mere. - Vi er begge historisk interesseret. Så vi fortæller også om de steder, der er målet for vore ture. Vi er begge gode til at udforske egnen, så vi kommer mange spændende steder. Somme tider også steder, som end ikke de lokale kender til. Selv om det nu foreløbig er blevet til 28 ture, er der stadig masser af muligheder. - Der er så mange smukke oplevelser. Vores første tur var på fire kilometer. Det kan de fleste klare. Også ældre - de er faktisk glade for at have ledsagere, for eksempel når vi går i skovene på smattede stier. De næste ture er allerede under forberedelse, fordi de skal lægges ind i aktivitetskalenderen. Og snart venter foråret med mildere vejr.

Foto: Jacob Schultz Damgård Mølle var udgangspunktet for søndagens gå-tur under Bevæg dig for Livet. Målet var Rugbjerg Plantage - en tur på godt seks kilometer. Foto: Jacob Schultz