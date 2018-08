Slesvigsk Parti ønsker poppelallé på budgettet

Både han og partifællen Erwin Andresen er klar til at prioritere lidt om på kommunens anlægsbudgetter for at få Campus-området gjort færdigt.

Slesvigsk Parti er klar med et udspil allerede nu, som ikke alene handler om at udskifte poppeltræerne, men om at få færdiggjort hele området ved Dyrskuepladsen.

I 2009 var der afsat penge på kommunens budget til en udskiftning af poppeltræerne, som allerede dengang var udtjente. Men pengene forsvandt igen i forbindelse med en sparerunde.Poppelalléen er plantet oven på diget, der holder Mølleåen på plads. Selve diget trænger også til at blive forstærket og gjort højere for at klare kommende tiders stigende vandmængder.

Dræning og stalde

Philip Tietje, (V) der er formand for vækstudvalget for land og by, er enig i, at der skal laves en samlet plan for området.

- Vi har møde med dyrskuet på fredag. De har nogle akutte problemer med dræning af området og med staldbygningerne. Og kommunen har udfordringer med poppelalléen og med manglende parkeringspladser til UC Syd, siger Tietje.

Han er dog ikke så sikker på, at der kan fremtrylles ekstra penge til projekterne, når de folkevalgte skal lægge budget for 2019.

- Man skal nok ikke drømme alt for stort, siger han.

Her er Erik Uldall Hansen (S), der er næstformand i vækstudvalget, enig:

- Det økonomiske vil jeg ikke lægge mig fast på inden vores budgetseminar. Men som udgangspunkt er det rigtigt godt, hvis vi nu og her får et overblik over, hvad der skal gøres i området, siger han.

Kommunen har allerede afsat et beløb til en Campus Rambla - det vil sige en sti på tværs af Dyrskuepladsen, der skal forbinde campusområdet med Arena Aabenraa.