Skyttebrødres optog blev stoppet af en stædig veteranbil

For hele optoget gik nemlig ufrivilligt på pause, da veteranbilen ikke ville starte efter at være trillet de første meter.

Men skyttekonge - og æresoldermand Niels A. Nielsen - er dårligt gående for tiden. Et alternativt forslag om at blive kørt til Skyttegården med hestevogn havde han afvist på det bestemteste: Han er ikke tryg ved heste.

For normalt går den regerende skyttekonge med i optoget, der føres an med musik fra Aabenraa Brass Band.

Skyd efter æblet

I disse Apple-tider kunne det være fristende at ændre lidt på fremgangsmåden ved Aabenraa Skyttelaugs pinse-skydning, mente Aabenraas borgmester Thomas Andresen spøgefuldt i sin tale til laugets medlemmer i den gamle - men renoverede byrådssal - i det tidligere rådhus: Hvad med at skyde efter et æble på oldermandens hoved, foreslog han til morskab for den feststemte forsamling.

Oldermand Hans Henrik Johannsen takkede nej, men så i sin tale frem til at byde borgmesteren velkommen på skydebanen senere på dagen, hvor han skulle dyste mod laugets øvrige 120 mænd og én kvinde, nemlig overinspektør Katrine Kampe, Brundlund Slot.

- Jeg håber, at du i dag vil nyde, at det for en gangs skyld er dig som borgmester, der får lov at skyde, når du til daglig i kraft af dit embede er vant til, at det er dig, der bliver skudt på.