Skytte bliver i SønderjyskE endnu et år

Caroline Rasmussen har en option i sin kontrakt, der gør det muligt for hende at forlade SønderjyskE, hvis det ikke bliver til oprykning. Men ligahåndbold eller ej: Caroline Rasmussen spiller også i næste sæson i Aabenraa.

Aabenraa: Bagspilleren Caroline Rasmussen er i gang med det første år af en to-årig kontrakt, der har en klausul, som giver hende mulighed for et klubskifte, hvis SønderjyskE ikke rykker op i år. Denne klausul har hun dog ikke i sinde at gøre brug af. - Uanset hvordan sæsonen slutter om en lille måneds tid, vil jeg fortsat være at finde i SønderjyskE, siger Caroline Rasmussen og fortsætter:

- Med den seriøsitet og træningsintensitet der bliver lagt i træningslokalerne fra alle på holdet, skal vi nok få kæmpet os tilbage i ligaen - hvad enten det så bliver i denne eller næste sæson, siger hun.

Før sidste runde af grundspillet i 1. division er det afgjort, at SønderjyskE slutter på tredjepladsen, som giver oprykningskampe mod Ajax København. Og københavneren Caroline Rasmussen ser frem mod knald eller fald-kampene mod sine bysbørn. Hun er faldet godt til i Sønderjylland, selvom der er langt hjem til kæresten i hovedstaden. - Jeg har bestemt ikke fortrudt mit "jyske eventyr". Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at der ikke har været tider, hvor det har været lidt svært. Men det er så her, det er fantastisk at have de holdkammerater, jeg har. Og så er Aabenraa en ualmindelig hyggelig by med en imponerende lokalopbakning til SønderjyskE, lyder det fra højrebacken.