Hanne Tønder undgik med nød og næppe skypumpens hærgen i Kruså. Hun var lige kørt ind i familiens carport, da taget kollapsede ned over bilen, mens hun endnu sad i den. Skypumpe så ud til at forfølge hende på vej hjem: - Det var egentlig en fantastisk gåsehuds-oplevelse.

- Jeg nåede ikke at tænke så forfærdelig meget. Jo - jeg overvejede, om jeg skulle forsøge at komme ud, eller om jeg skulle blive siddende. Men så tænkte jeg, at jeg hellere måtte se at komme ud - jeg vidste jo ikke, om carporten ville kollapse yderligere og dermed klemme bilens tag så meget, at jeg ikke kunne få døren op. Heldigvis fik jeg døren åbnet så meget, at jeg lige akkurat kunne kravle ud, fortæller Hanne Tønder, der fik hjælp af tililende naboer.

For skypumpen var også på spil i Kruså, nærmere bestemt på Glimtet 10A, hvor Hanne Tønder bor. For netop, som hun var kørt ind i carporten ved huset, kollapsede tilbygningen.

Hanne Tønder er stadig påvirket af den oplevelse, hun fik i fredags, da en skypumpe føg hen over landsdelen og blandt andet væltede to biler ved Sygehus Sønderjylland.

Kruså: - Det var fuldstændig vildt. Helt uvirkeligt - det var som at være med i et eventyr.

Gåsehuds-oplevelse

- Da jeg nærmede mig, kunne jeg se, at træerne bevægede sig vildt og voldsomt. De blev ligesom kastet frem og tilbage. Det var helt mørkt. Og da jeg kiggede i bakspejlet, kunne jeg se, at træer både knækkede og væltede bag mig. Det var egentlig en fantastisk gåsehuds-oplevelse. Det var, som om skypumpen forfulgte mig. Jeg satte lidt ekstra fart på, så jeg ikke blev indhentet af den og måske fik et træ ned over mig.

Nu går oprydningsarbejdet i gang. Ud over at fjerne den sammenfoldede carport skal håndværkere også gennemgå husets gavl for at finde ud af, om den har taget skade.

- Carportens tag er jo simpelthen revet ud af forankringen, lyder det fra Hanne Tønder.

Der går dog nok lige et stykke tid, inden hun tager trappen op til hoveddøren. Oplevelsen har alligevel sat sig dybt i hende.

- Jeg tager bagdøren det næste stykke tid.