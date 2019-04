Skuffet SønderjyskE-træner: Der skal ny energi til

Cheftræner og sportschef Olivera Kecman er stadig dybt skuffet over, at SønderjyskE ikke formåede at spille sig videre til de afgørende oprykningskampe. Noget skal ske til næste sæson, og det første skridt er allerede taget.

- Der er så mange følelser i det her, som man ikke får i andre job. Man bliver virkelig høj, når tingene lykkes - og når de ikke gør, så ryger man derned, hvor vi er nu, forklarer Kecman, der forsøgte at lade påskefreden i familiens skød falde over sig, men uden det store held:

Aabenraa: Højt at flyve. Dybt at falde.

Jeg har ikke problemer med kritik, men det er en stor mundfuld for spillerne, så jeg har prøvet at beskytte dem ved blandt andet at sige, at de skal lade være med at kigge på, hvad der bliver skrevet på de sociale medier.

100 procent opbakning

Der er imidlertid kun én vej vist.

- Vi skal videre. For mig begyndte den nye sæson, da jeg her tirsdag morgen klokken syv åbnede min computer, siger Olivera Kecman, der i stedet for at blive hængende i skuffelsen fokuserer på det positive.

- Der er specielt to ting, der giver mig energi: Den ene er, at SønderjyskE's ledelse står 100 procent bag mig. Den anden, at der er ti spillere, der har valgt at blive her, fordi de også stadig tror på projektet, siger Olivera Kecman, der den kommende tid skal finde ud af, hvad der skal gøres anderledes i forhold til den netop afsluttede sæson. For noget skal der ske.

Én beslutning har hun allerede truffet. Hun har lavet aftale med en ny, fysisk træner, Simon Kristiansen, der tidligere har været en smule inde over.