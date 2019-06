Skuffelse: Aabenraa må undvære repræsentant på Borgen

Mogens Dall (V), til venstre, må nøjes med en plads som førstesuppleant i Sydjyllands Storkreds. Så når borgmester Thomas Andresen (V), til højre, har brug for en kontakt på Tinge, må han i stedet ty til en anden Venstre-mand - for eksempel Hans Christian Schmidt, i midten, der blev genvalgt i Haderslev-kredsen. Arkivfoto

Hverken Mogens Dall fra Venstre, Theis Kylling Hommeltoft fra Socialdemokratiet eller nogen anden kandidat fra Aabenraa-kredsen blev valgt til Folketinget. Borgmesteren vil i stedet bruge sine øvrige kontakter, når kommunens sag skal fremmes.

AABENRAA: Lige ved og næsten blev det for Mogens Dall, Venstres folketingskandidat i Aabenraa-kredsen. Han fik den utaknemmelige syvendeplads på partiets liste i Sydjyllands Storkreds, og der var lige akkurat ikke nok, da Venstre kun fik seks mandater valgt. - Nu er jeg første suppleant, og jeg er klar, hvis nogen af de andre pludselig skulle få en eller anden interessant post, siger Dall. Det lykkedes heller ikke for Socialdemokratiet at få kredsens kandidat, This Kylling Hommeltoft, valgt til Folketinget. Han er dog glad for sine 1990 personlige stemmer. - Jeg er godt tilfreds, i betragtning af den korte periode der gik, fra jeg blev valgt som kandidat, til valget kom, siger han. Theis Kylling Hommeltoft så dog gerne, at partiet bliver bedre til at holde de lokale stemmer hjemme i kredsen. - Der er utrolig meget politisk put and take i Aabenraa, og det gælder også i Tønder, siger han og hentyder til mere kendte kandidater, der høster stemmerne i de to sydligste kredse, som dermed ikke bliver repræsenteret i Folketinget.

Personlige stemmer Theis Kylling Hommeltoft (S) fik 2364 personlige stemmer ved valget, mens Mogens Dall fra Venstre fik 4028 stemmer.

Bekymring Det er også noget, der bekymrer borgmester Thomas Andresen (V), der gerne havde set, at hans partifælle Mogens Dall var blevet valgt, så han havde en direkte lokal kontaktperson på Christiansborg. - Men jeg har efterhånden oparbejdet et godt forhold til Hans Christian Schmidt, Eva Kjer Hansen, Ellen Thrane Nørby og Annie Matthisen fra Venstre - ja for så vidt også til socialdemokraterne Benny Egelbrecht og Jesper Petersen. og så må vi jo bruge dem i stedet, siger Thomas Andresen. Allerede før valget gjorde han et forsøg på at få landspolitikernes øjne op for Beredskabsskolen i Tinglev, der mangler penge til at udvide. Det skete ved, at han inviterede et bredt udsnit af kandidaterne på besøg på skolen.

En for holdet Mogens Dall håber, at Venstre ved næste valg kan blive enige om én lokal kandidat, som der så satses på, men erkender også, at det ikke er nemt. - Jeg kunne godt have tænkt mig nogle flere af de lokale stemmer, men i politik er der ingen kære mor. Jeg har jo også ført valgkamp uden for kommunen, erkender han. Theis Kylling Hommeltoft har ikke mistet lysten til politik, selv om stemmerne i denne omgang kun rakte til en post som anden eller tredje suppleant. - Nu tager jeg en snak med vores partiformand og evaluerer. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre at få en socialdemokrat valgt i kredsen. Nu håber jeg så i første omgang, at vi får en god tid med en socialdemokratisk regering, lyder det.