Skraldebiler fra Meldgaard kører videre i Irak

16 brugte skraldebiler fra Meldgaard i Aabenraa skal nu tage sig af skraldet i den kurdiske del af Irak. Brugt materiel er nemt at afsætte til 3. verdens lande.

AABENRAA: Når Aabenraa-firmaet Meldgaard vil sælge sine brugte skraldebiler, er der ingen problemer med at finde kunder.

Senest har Meldgaard solgt 16 skraldebiler til Irak. De skal nu indsættes i den nordlige del af landet, som er styret af kurderne.

- Vi har tidligere solgt de brugte skraldebiler gennem kontakter i Danmark, men denne gang har vi i stedet solgt til Irak gennem en svensk mellemhandler, fortæller Jørn Balleby, der er indkøbschef hos Meldgaard.

- Bilerne er ikke svære at komme af med. De står nærmest i kø nede ved lågen for at aftage brugte biler til 3. verdens lande, tilføjer han.

Aabenraa-firmaets renovationsafdeling kører skrald i 14 kommuner i Jylland og på Fyn - heriblandt Sønderborg og Kolding kommuner.