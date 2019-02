Skoler eftergives milliongæld: Nye ledere skal kunne begynde på en frisk

Aabenraa Kommunes økonomiudvalg skal tirsdag tage stilling til, om Tinglev og Hjordkær skoler skal have nedskrevet deres merforbrug med næsten seks millioner kroner. En ekstraordinær situation, forklarer Kirsten Nørgård Christensen (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget.

- Det sker på baggrund af, at vi i børne- og uddannelsesudvalget har drøftet, hvordan vi har kunnet komme videre herfra, og vi har været enige om, at vi gerne ville prøve at finde midler til de skoler, der har problemer, forklarer formanden for udvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V).

På økonomiudvalgets dagsorden tirsdag ligger en indstilling fra forvaltningen til, at der nikkes ja til en tillægsbevilling, der betyder, at de to skolers underskud nedskrives, så de kun skal afvikle et merforbrug på henholdsvis 800.000 og 600.000 kroner.

Skolerne - og øvrige institutioner i det kommunale system - har et råderum i budgettet på plus/minus 4%. Det betyder, at de kan overføre både overskud og underskud på op til 4% fra det ene år til det andet.Overskrider institutionerne budgettet med mere end 4%, skal der laves en treårig afviklingsplan for overskridelsen. Med det ekstraordinære tilskud vil Tinglev og Hjordkær skoler blive stillet, så de rammer et merforbrug på lige præces 4%.

- Vi gør det, fordi det vil blive en håbløs opgave at finde en ny leder, hvis man skal begynde med at finde SÅ store besparelser, forklarer Kirsten Nørgård Christensen tillægsbevillingen, som hun forventer vil blive politisk vedtaget af først økonomiudvalget og siden byrådet.

Situationen på begge skoler er nemlig den specielle, at der skal findes ny leder. Lederen på Tinglev Skole, Pia Diabelez, fratrådte med få dages varsel sin stilling lige før jul, mens Hjordkær Skoles mangeårige leder, Lene Krabbe, om få uger har sidste arbejdsdag. Begge har de peget på, at den økonomiske situation har spillet en stor rolle i deres beslutning om at sige farvel.

Der er ingen tilgivelse

Udvalgsformanden understreger dog, at det er en ekstraordinær situation.

Aabenraa Kommune arbejder ud fra det princip, at de kommunale institutioner har en høj grad af selvbestemmelse, men lederen skal sikre, at det sker inden for de økonomisk tildelte rammer.

Derfor er eksempelvis Kongehøjskolen i øjeblikket ved at afvikle tidligere års merforbrug, og der er heller ingen politisk hjælp at hente for hverken Lyreskovskolen eller Løjt Kirkeby Skole, der begge kom ud af 2018 med et underskud på over to millioner kroner.

- Det er helt klart lederens ansvar at få budgettet til at hænge sammen. Derfor bliver det aldrig sådan, at man bare vil kunne få tilgivelse for at overskride budgettet, står Kirsten Nørgård Christensen fast.