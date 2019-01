Skolens skarpeste hoveder dystede på livet løs

Elever på EUC Syd i Aabenraa droppede i nogle timer undervisningen og spillede i stedet Bezzerwizzer.

Aabenraa: Hvilke to amerikanske stater er arealmæssigt større end Californien? Sådan lød et af de utallige spørgsmål, der onsdag føg hen over bordene på EUC Syd, hvor 35 elever og tre lærere deltog i en Bezzerwizzer-turnering. Det er Bezzerwizzer Nordic, der i uge 5 har arrangeret turneringer på landets ungdomsuddannelser, og i år deltog over 110 skoler landet over. På EUC Syd var det den 18-årige Julie Lund Jensen, der havde arrangeret turneringen, og hun er ikke i tvivl om, hvorfor skolen havde tilmeldt sig. - Vi er med, fordi vi går rigtig meget op i at styrke fællesskabet på skolen, siger Julie Lund Jensen, der går i 2.g på skolens tekniske gymnasium. Julie Lund Nielsen deltog selv aktivt i turneringen, og hun havde store forventninger til sig selv og sit hold. - Jeg regner helt sikkert med at vinde, siger hun umiddelbart inden, spillet går i gang.

Om turneringen I uge fem holder ungdomsuddannelser landet over Bezzerwizzer-turneringer, hvor skolens skarpeste hoveder skal findes.I år deltager mere end 110 skoler.



I Aabenraa bliver der dystet på det tyske gymnasium, International Business College, EUC Syd og Aabenraa Statsskole.



Det er gratis at deltage i turneringen, og vinderne kan gå hjem med titlen som skolens største Bezzerwizzer.

Ingen mobiltelefoner Elever og lærere blev fordelt på fire borde, og på de fleste hold var der tre deltagere. Hvert bord havde desuden en dommer tilknyttet, for der blev selvfølgelig spillet efter reglerne. Der var også en regel, der sagde, at telefonerne skulle blive i lommen. - Der er forbud mod at have telefonen fremme. Både for spillets og fællesskabets skyld, siger Julie Lund Jensen, der privat også spiller en del Bezzerwizzer. - Spillet giver en masse almen viden, og mine favoritkategorier er Mad og Drikke og Naturvidenskab, siger hun. Der var fuld fart over feltet fra start af, og de mange spørgsmål blev livligt diskuteret på de forskellige hold. Der var ingen tvivl om, at deltagerne havde det sjovt, og at fællesskabet blev styrket. Det var også derfor, at Melisa Anita Vahidi deltog. - Jeg er med, fordi jeg tror, det er sjovt. Om jeg kan svare på spørgsmålene, ved jeg ikke, siger hun.

Svære at styre Sofie Dall, der også går på skolens tekniske gymnasium, deltog ikke i selve spillet. Hun havde i stedet valgt at være dommer, og det var også hende, der læste spørgsmål og svar op ved det ende bord. - Jeg synes, det er hyggeligt at være dommer, og eleverne er ikke svære at styre. Det er værre med de tre lærere, siger Sofie Dall. For turneringens arrangør, Julie Lund Jensen, gjaldt det ikke bare om at vinde. For hende var det endnu mere vigtigt, at deltagerne havde nogle hyggelige timer. - Jeg håber, deltagerne bagefter føler, at det har været mega fedt, og at de har fået noget ud af det både fagligt og socialt. Det var holdet med de tre lærere, der fik spørgsmålet om, hvilke to amerikanske stater der arealmæssigt er større end Californien. De svarede faktisk rigtigt, og svaret er naturligvis Alaska og Texas.

