Skoleleder trækker stikket: Jeg har brug for et skifte

- Jeg er ved at oprette mit eget konsulentfirma, hvor jeg vil tilbyde foredrag og undervisning, men jeg er også åben for andre job, siger Anette Riis Svendsen.

Den 54-årige skoleleder er da også allerede i fuld gang med planlægningen af sit nye liv, og hun regner bestemt ikke med at komme til at kede sig.

Jeg har brug for et skifte, og jeg har brug for at finde ny energi.

Ny energi

Anette Riis Svendsen har efterhånden beskæftiget sig med folkeskolen i 26 år, men nu kan hun mærke, at der er behov for at søge nye græsgange.

- Jeg har brug for et skifte, og jeg har brug for at finde ny energi, siger hun.

De næsten ni år som skoleleder på Felsted Centralskole ser Anette Riis Svendsen tilbage på med glæde, selv om der også har været udfordringer.

- Jeg smækker bestemt ikke med døren, for jeg har haft en spændende tid i Felsted med mange gode oplevelser, men der har også været mange udfordringer i form af besparelser og ny skolereform, siger Anette Riis Svendsen, der bor i Haderslev.

At være skoleleder har dog ikke afskrækket Anette Riis Svendsen, og hun vil ikke udelukke, at det kommer til at stå på visitkortet igen.

- Jeg kunne godt se mig selv som skoleleder igen, men så bliver det nok ikke i folkeskolen, siger Anette Riis Svendsen.

Skulle man have lyst til at blive ny skoleleder på Felsted Centralskole, er der ansøgningsfrist på tirsdag.