Aabenraa: Han har været med de seneste 17-18 år. Stillet op, fået en raslebøsse i hånden og er gået fra hus til hus for at samle penge ind: ved Dansk Flygtningehjælps årlige landsindsamling den første søndag i november hvert år.

Det gør han ikke 4. november 2018. Til gengæld står lederen af Aabenraa Friskole, Werner Sternberg, sammen med sin hustru, Anne-Marie Skjerk, i spidsen for organisationens indsamling i Aabenraa.

- Der lever 68 millioner mennesker i nød verden over, vi lever selv i en rig del af den, og med den her indsamling er vi med til at hjælpe, hvor flygtningene er. På den måde kan vi være med til at forhindre, at mennesker forsøger at flygte over Middelhavet, og at menneskesmuglere tjener penge på flygtningene, begrunder Werner Sternberg sit ja til opgaven.

Han vurderer selv, at ægteparret og Dansk Flygtningehjælp har brug for omkring 70 frivillige til indsamlingen i Aabenraa søndag 4. november. Lige nu har han 30, og selv om tallet sidste år kun nåede op på 37, tager Werner Sternberg det roligt. Overbevist om, at han nok skal nå det ønskede antal.