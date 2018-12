Skoleleder siger op: - Jeg kan ikke længere se mig selv i øjnene

Lene Krabbe har de seneste år oplevet, at alt har handlet om økonomi, og det har skygget for de gode ting og de gode intentioner. Nu har hun taget konsekvensen og sagt op, selv om det ikke var den måde, hun havde drømt om, hun skulle sige farvel på. Arkivfoto: Claus Thorsted

Hjordkær Skoles leder, Lene Krabbe, orienterede mandag sine medarbejdere om, at hun har sagt op, fordi hun ikke længere kan stå inde for den måde, hun af sparehensyn er tvunget til at lede på. Det er den tredje opsigelse i år fra en skoleleder på en økonomisk hårdt trængt skole.

Hjordkær: I ti år har Lene Krabbe været skoleleder på Hjordkær Skole. Og været glad for det. Så planen var, at den i dag 62-årige skoleleder ville blive ved indtil 2020, hvor hun fandt det passende at gå på pension. I fredags afleverede hun sin opsigelse. Mandag formiddag orienterede hun personalet om sin beslutning. - Jeg synes ikke, jeg kan drive ordentlig skoleledelse på de her vilkår. Jeg kan ikke længere se mig selv i øjnene, forklarer Lene Krabbe, der gennem de seneste år har kæmpet en hård kamp for at få enderne til at nå sammen økonomisk. Men alle tiltag har været forgæves. Hjordkær Skole vil heller ikke i 2019 kunne få tingene til at hænge sammen. En opgørelse fra 30. september, som blev forelagt kommunens børne- og uddannelsesudvalg på dets novembermøde, viste, at skolen ville komme ud af 2018 med et underskud på 2,4 millioner. Lene Krabbe har tidligere forklaret, at underskuddet primært skyldes to ting: skæve klassestørrelser og udgifter til elever, der er anbragt i specialtilbud på Fjordskolen. Faktorer, som skolen ikke har indflydelse på.

1. april skæringsdato Selv om Lene Krabbe fredag indgav sin opsigelse, så er det først med udgangen af marts, hun forlader Hjordkær Skole.- Jeg har tre måneders opsigelse, og jeg har tænkt mig at gøre det så godt, jeg kan, i det måneder, siger hun.



Hun havde egentlig forestillet sig, at Hjordkær Skole skulle blive sidste destination i arbejdslivet, men sådan skulle det altså ikke være:



- Jeg er i den heldige situation, at jeg kan gå på pension til april, men jeg synes slet ikke, jeg er færdig med at arbejde endnu. Så jeg kan sagtens forestille mig, at jeg skal ud og se mig om efter noget andet, siger hun.

Nu er nok nok Lene Krabbe understreger, at hun aldrig har været bange for at tage fat og arbejde mange timer, men nu er nok nok. - Det er ærgerligt, men det er sådan, det er nødt til at være. Jeg er virkelig glad for børnene, for medarbejderne og for skolebestyrelsen, men man skal ikke sætte sit helbred på spil, forklarer Lene Krabbe, der i bilaget til sin opsigelse ikke har lagt fingrene imellem. - De sidste par år, og især det sidste, har presset på skolen og vores ledelse været urimeligt. Vi har mange gange gjort opmærksom på, at økonomien ikke kan hænge sammen. Desværre har vi ikke oplevet forståelse og opbakning, men derimod yderligere pres. Det kan man ikke holde til i længden, skriver hun blandt andet.

Den tredje siden april Lene Krabbes opsigelse kommer i kølvandet på, at Tinglev Skoles leder, Pia Diabelez, i fredags meddelte, at hun havde indgået en frivillig fratrædelsesordning. - Jeg har været - og er stadig - helt vildt glad for mit arbejde, men jeg er bare nødt til at passe på mig selv. Jeg har arbejdet alt for meget, og når jeg mærker efter på min krop, så er den træt, forklarede hun. I april var det Anette Riis Svendsen, der efter ni år som skoleleder på Felsted Skole, sagde op. Hun sagde dengang: - Jeg smækker bestemt ikke med døren, for jeg har haft en spændende tid i Felsted med mange gode oplevelser, men der har også været mange udfordringer i form af besparelser og ny skolereform. Fælles for alle tre skoler er, at de kommer ud af 2018 med et underskud væsentligt over de fire procent, som de må overføre fra år til år uden at skulle udarbejde en plan for afviklingen af gælden.