Skoleleder roser: - Engagementet har været enestående

- Nu har vi været delt på to matrikler, siden Hærvejsskolen blev til i 2012, og vi mangler virkelig det at være en hel og udelt skole. Så det er dejligt, at der nu endelig sker noget, siger Flemming Kristoffersen, der er helt afklaret med, at det undervejs frem mod oktober 2019 vil blive både turbulent og besværligt.

Men ikke Flemming Kristoffersen. Skolelederen på Hærvejsskolen glæder sig så meget, at "det kan ikke beskrives" til, at der i maj bliver taget første spadestik til nybyggeriet på Fladhøj-matriklen.

Der bliver ingen maling

Han fremhæver, at selv om processen har været lang, og det også indtil nu har krævet stor tålmodighed, så har han kun oplevet vilje til at få tingene til at lykkes.

- Alle har været virkelig engagerede, og jeg har set en lyst og et ejerforhold, der er helt enestående, roser skolelederen, der godt vidste, at der undervejs i processen ville skulle hakkes en hæl og klippes en tå, men arbejdsgruppen har valgt at fokusere på det, man har fået, og det er ikke så lidt endda.

- Det bliver helt unikt, mener han og forklarer ligesom kommunens projektleder, Kim Hovmand Larsen, at man har været meget opmærksom på at bruge pengene rigtigt.

- Vi har ikke sat så meget som fem liter maling af til det eksisterende. Hvis der skal males dér på et tidspunkt, så må vi spare sammen. Det har været vigtigt for os at få så meget nybyggeri som muligt for pengene, for det her er jo ikke bare til os selv. Vi bygger også for eftertiden. Det er en "once in a lifetime"-mulighed, som Flemming Kristoffersen udtrykker det.