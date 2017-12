Skolelærer meldt til politiet for vold mod elev

En lærer fra en skole i Aabenraa Kommune er blevet meldt til politiet efter en konflikthåndtering mellem to elever. Håndteringen var for voldelig, mener elevens forældre.

- Mit barn var kommet i noget klammeri med en ven ude på skolen. Der kommer en skolelærer og griber ind, men situationen eskalerer, og mit barn bliver holdt hårdt fast, fordi han er vred. Skolelæren sætter sig oven på mit barn og holder ham fast på en sådan måde, at han ikke kan trække vejret. Han føler, at læren tager kvælertag på ham, forklarer moderen.

JydskeVestkysten har talt med elevens mor, som forklarer, at sagen er meldt til politiet, fordi læreren ifølge moderens ni-årige barn og to andre vidner agerede for voldeligt i forbindelse med en konflikt mellem eleven og en jævnaldrende skolekammerat torsdag i sidste uge.

Aabenraa: En lærer fra en skole i Aabenraa Kommune er mandag i denne uge blevet meldt til politiet for voldsom opførsel i forbindelse med en konflikthåndtering mellem to elever.

Moderen til den elev, der røg i totterne på en jævnaldrende kammerat, agter at melde sit barn ud af skolen og finde en ny.- Jeg har bedt om ledelsens hjælp til at finde en ny skole til mit barn. Magtanvendelse er selvfølgelig lovligt, men den måde det foregår på på skolen, kan jeg ikke acceptere. Hvis en håndtering tenderer til vold, trækker jeg en streg, siger moderen. Skolens, moderens og elevens navn er af JydskeVestkysten bekendt.

Nøje overvejet

Moderen påpeger over for JydskeVestkysten, at hun først efter nøje overvejelser har meldt sagen til politiet.

- Jeg melder ikke bare en episode som denne til politiet uden selv at have undersøgt sagen nærmere. Jeg kontaktede skoleledelsen for at høre om håndteringen af konflikten. Men jeg fik blot et svar om, at skolelæren har tacklet situationen efter bogen, og at jeg må klage til systemet højere oppe, hvis jeg stadig har indvendinger. Jeg spurgte så andre forældre på skolens intranet, om deres børn havde set noget til konflikten. Jeg fik svar fra to, som bekræftede, at skolelæren havde siddet oven på mit barn og holdt ham fast. Så fandt jeg frem til, at nok er nok, fortæller moderen.

Lars Borst Hansen, skolechef i Aabenraa Kommune, har haft dialog med de involverede parter. Han mener ikke, at episoden giver grundlag for konsekvenser for skolelæreren.

- Proceduren er fulgt, og med de informationer jeg har fået, så vurderer jeg ikke, at der er grundlag for at handle yderligere her og nu over for den involverede lærer, siger han.