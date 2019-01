Skolekontrol: Flere havde glemt lyset på cyklen

Politiet var tirsdag på pletten ved to skoler i Aabenraa Kommune for at kontrollere biler og cyklister.

Cyklister uden lys

Ved Kongehøjskolen havde politiet lidt mere at se til.

- Der var syv cyklister uden lys, og den ene cyklist kørte samtidig i den forkerte retning, siger Erik Jepsen.

Færdselsbetjentene stoppede også en knallert ved Kongehøjskolen, der ikke havde forsikringspapirerne i orden.

- Desuden kørte han over et fodgængerfelt, siger Erik Jepsen.

Samtidig med politiets kontrol på skolevejene gennemfører Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden i de her uger kampagnen "Teenager i trafikken". Formålet er at sætte fokus på de 13-16-årige, som er de skolebørn, der oftest kommer til skade i trafikken. Tal fra Vejdirektoratet viser, at 10 gange så mange 16-årige kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken som 6-årige.