Skolekoncerter: Julebudskabet rummer også en skandale

Løjt Kirkeby: Når julebudskabet om Jesu fødsel skal fortolkes i nutiden, kan fantasien godt rokke lidt ved den kendte historie fra Det Nye Testamente.

Torben Callesen, korleder for Gospel Family i Aabenraa, har således givet en af sangene til de kommende julekoncerter den fængende titel: "Skandale". Jo, for Josef er godt harm over, at hans trolovede Maria er blevet gravid, når han ikke kan være faderen.

- Når jeg skriver om bibelen, plejer jeg altid at sætte mig ind i, hvad personerne fra den tid kan have tænkt. Hvis Maria har sagt til Josef, at Gud er far til hendes barn, har Josef måske svaret: Ja, det er godt med dig, siger Torben Callesen.

Han bruger en del af sommeren på at sidde i sit skur i Løjt Kirkeby og skrive musik og tekster til de koncerter, som cirka 6000 skoleelever skal opleve i ugerne før jul. Forestillingen hedder Kongebarnet og består af skuespil plus en række sange, som korene GospelRoots og GospelTeens skal opføre.

Historien skal kunne kaperes af børn i alle aldre, og derfor prøver Torben Callesen at krydre den kendte bibelske fortælling med lidt menneskelighed set i en nutidig vinkel.