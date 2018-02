Skoleforvaltning søger svar på tilbagegang i tysk

Ny kvalitetsrapport viser, at Aabenraa Kommunes folkeskoler er godt med i forhold til folkeskolereformens og kommunens egne målsætninger, men der er plads til forbedringer i tysk. Og så går det for langsomt med at forbedre elevernes trivsel.

- Vi skal gerne se en effekt af, at vi har indført tysk allerede fra 3. klasse, men der går jo nogle år, før de første klasser kommer op i 9., og vores ambition er, at det også inden skal stige, forklarer skolechef Lars Borst Hansen, der mener, tilbagegangen kan skyldes mange ting, og man er derfor i gang med mere præcist at finde ud af hvorfor.

Det viser den kvalitetsrapport for folkeskolen, som skoleforvaltningen hvert andet år skal udarbejde, og som blev færdig for kort tid siden.

Kvalitetsrapporten, som kommunerne er forpligtet til at udarbejde hvert andet år, viser status i forhold til skolereformens mål om, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests, at andelen af de dygtigste elever skal stige, og at andelen af elever med dårlige resultater skal falde. Elevernes trivsel skal øges år for år, og derudover er målet, at flere elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at flere vælger en erhvervsuddannelse, og at 95 procent af alle timer i 2020 bliver varetaget af undervisere, der har den rette uddannelse i faget.Aabenraa Kommune ligger enten på landsgennemsnittet eller over på de fleste parametre.Hele kvalitetsrapporten kan læses på børne- og uddannelsesudvalgets seneste dagsorden, der ligger på kommunens hjemmeside: www.aabenraa.dk

Gode til eksamen

- Vi kan se, at de få klasser, der bliver udtrukket til at gå til afgangseksamen, klarer sig bedre end deres årskarakterer, så vi er i gang med at diskutere, om forventningerne til elever hernede måske er større, end den er andre steder i landet. Skal man kunne det samme for at få den samme karakter i Nordjylland, på Sjælland og hernede, lyder et af de spørgsmål, som Lars Borst Hansen og skolelederne blandt andet stiller sig.

Et andet faktum, tallene i kvalitetsrapporten afslører, er, at trivslen blandt eleverne er status quo og på niveau med landsgennemsnittet. Det lyder måske umiddelbart godkendt, men det er ikke godt nok i forhold til det mål, børne- og uddannelsesudvalget har stillet: Nemlig at elevernes trivsel skal øges år for år.