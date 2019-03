Skoleformænd forsøger at råbe politikere op: - Pengene slår ikke til

En række formænd for Aabenraa Kommunes folkeskoler er skarpe i deres kritik af de økonomiske forhold, der bydes skolerne. Elever, der kræver ekstra støtte, slår bunden ud af budgettet, og så kræver politikerne for stor en indsats til nye projekter uden at sætte resurser nok af.

Aabenraa: - Det er jo en fantastisk ambition at have, når formanden for børne- og uddannelsesudvalget siger, at vi skal have Danmarks bedste folkeskole. Men det var mere reelt at sige, at vi skal have den folkeskole, vi har råd til. Og det er ikke Danmarks bedste.

René Toft er klar i mælet. Selv om han er formand for skolebestyrelsen for Stubbæk Skole, der har holdt skindet på næsen, er han kritisk over for de økonomiske forhold, Aabenraa Kommunes folkeskoler bydes.

- Alt er under pres i øjeblikket, siger han og melder sig dermed i koret af afgåede skoleledere og andre skolebestyrelsesformand, der har stillet sig op med det tydelige budskab: Det er for få penge i systemet.

Af kommunens 18 folkeskoler kom halvdelen af dem ud af 2018 med underskud, og selv om de øvrige havde plus på bundlinjen, lød det samlede regnskab for skole og undervisning på minus 11,5 millioner kroner. I 2017 var underskuddet på 5,7 millioner kroner.