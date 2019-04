Skoleelever så Notre Dame brænde fra Eiffeltårnet: Det var så surrealistisk

Aabenraa/Paris: - Det er så surrealistisk at tænke på, at vi lige havde været der dagen før.

Sådan fortæller Gitte S. Iversen, afdelingsleder på Aabenraa Ungdomsskole, som er på påsketur til Paris med 130 elever og ni andre ansatte. Søndag besøgte de Notre Dame-katedralen, og aftenen efter kunne de fra Eiffeltårnet fem kilometer væk se den brænde.

- I første omgang så vi noget røg, men da vi gik over og fik en anden vinkel på, kunne vi godt se, at der var brand. Vi snakkede alle sammen om, at vi ikke håbede, det var Notre Dame, men da vi tjekkede vores telefoner, kunne vi jo godt se, at det desværre var den. Og så kom der bare mere og mere ild, og vi kunne høre sirener og faktisk også lugte røgen helt ovre hos os, siger Gitte S. Iversen.

Efterhånden som timerne gik, kunne de godt se, at der var tale om en omfattende og voldsom brand, og de så også katedralens spir kollapse.

- Alle var i chok, og der var en meget trykket stemning. De unge begyndte også at få sms'er, fordi forældrene selvfølgelig gerne ville vide, hvor deres børn var. Men heldigvis var vi i sikker afstand, selvom vi kunne se det hele, siger Gitte S. Iversen.

Efter noget tid kom den bus, der skulle hente dem, og flokken blev kørt tilbage til hotellet.

- Vi snakkede meget om, hvor forfærdeligt det var, også fordi det er så stor en kulturarv for franskmændene. På tidspunktet vidste vi jo heller ikke, om den ville brænde helt ned, siger afdelingslederen.

Stemningen er ikke blevet bedre i dag.

- Det er jo på alle tv-skærme her i Paris, og der er en trist stemning blandt franskmændene, siger Gitte S. Iversen.

Aabenraa Ungdomsskole kører i busser hjem til Danmark i aften.