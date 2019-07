Skoleelever kan deltage gratis i grænseløbet

Kruså: For 35. gang skydes det traditionsrige Grænseløbet i gang. Det sker lørdag 21. september kl. 14.

Grænseløbet byder på to ruter, på henholdsvis 5 og 11,5 kilometer. Grænseløbet passerer, som navnet antyder, den dansk-tyske grænse. Starten går fra Grænsehallen, langs Kobbermølle og videre i Kollund Skov.

Der er spurtpræmier, medaljer til alle børnene, forplejning efter løbet samt mulighed for at få diplom med hjem.

Tilmeldingerne er startet, og håbet er at komme op på sidste års deltagerniveau, der var 820 deltagere.

I år kan skoleelever i Aabenraa Kommune gratis løbe med via en fælles tilmelding fra deres skole. Arrangørerne håber, at det får mange børn ud på ruterne. Samtidig lokker arrangørerne også med musik på stævneområdet og mulighed for at opstille pavillon og firmaflag til firmahold.

Musikken leveres af det lokale band "Banditterne".