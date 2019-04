Skoleelever får gratis adgang til sønderjysk jubilæumsløb

Løjt: Eleverne på Løjt Kirkeby Skole tilbydes i år gratis deltagelse i Frøs Løjt Løbet lørdag 25. maj i anledning af, at løbet har været på banen i 10 år, og at aktivitetspladsen indvies. I indvielsen af aktivitetspladsen deltager borgmester Thomas Andresen (V), lyder det i en pressemeddelelse.

Frøs Løjt Løbet har gennem 10 år været det lokale løb med rigtig god opbakning fra hele byen samt mange løbere udefra. En af grundene til succesen er, at løbet holdes sammen med Store Legedag under det fælles navn Løjterlig Lørdag, så hele familien på tværs af generationer er samlet om det fælles mål at få motion, lege og hygge sig og samtidig bidrage økonomisk til udviklingen af Løjt Lands Idrætsanlæg.

Overskuddet er gennem årene blevet brugt til en multibane i kunststof med belysning til tennis og fodbold med mere.

Løjt Lands Løbeklub tilbyder fortræning 27. april samt 4., 11. og 18. maj, hvor der løbes på ruterne. Mødestedet er ved hallen kl. 10.

Tilmelding til Frøs Løjtløbet foregår på hjemmesiden: www.lojtland.dk/lobeklubben

Dagen afsluttes med fællesspisning med pulled pork. Spisebilletter vil blive sat til salg i Brugsen.