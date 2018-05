Skoleelever er med til at slå verdensrekord i orienteringsløb

Aabenraa: 200 skoleelever i Aabenraa forlader klasselokalerne for en dag og løber med på Skolernes Find vej Dag.

Tirsdag 22. maj bliver elever fra 6. klasser på Høje Kolstrup Skole, Hjordkær Skole, Tinglev Skole, Hærvejsskolen, Ravsted Børneunivers, Bylderup Skole og Kongehøjskolen udstyret med kort og kompas og skal så finde vej på forskellige ruter i Hjelm Skov. Eleverne tæller samtidig med som deltagere i World Orienteering Day, der forsøger at slå verdensrekord med 500.000 deltagere over hele verden.- Vi vil gerne give eleverne en anderledes skoledag, hvor de både får rørt sig og lærer at se på kort og finde vej i naturen. Samtidig håber vi, at lærerne får øjnene op for, at orienteringsløb er en tilgængelig og lærerig idræt, som de også kan bruge i den daglige undervisning, siger Kenneth Mikkelsen, der er direktør i Dansk Orienterings-Forbund.

Det er Orienteringsklubben Syd og Dansk Orienterings-Forbund, der arrangerer Skolernes Find vej Dag i Aabenraa. Dagen støttes af Nordea-fonden.