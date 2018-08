Skolechef: Vi har ingen vikarproblemer i Aabenraa

Der er alt for mange vikarer i klasseværelserne i den danske folkeskole, har kritikken lydt i forbindelse med årets første skoledag. Men det er ikke et stigende problem i Aabenraa Kommune, mener skolechefen. Lærerformand er knap så imponeret.

Aabenraa: Landet over lyder det, at for mange undervisningstimer i folkeskolen varetages af timelønnede vikarer, men i Aabenraa Kommune skønnes det ikke at være et problem. Ikke, hvis man spørger skolechef Lars Borst Hansen.

- Mig bekendt er det ikke for folkeskolerne her i kommunen et stigende problem, og jeg har da heller ikke fået henvendelser fra hverken forældre eller skoler om, at det ser slemt ud, siger Lars Borst Hansen.

I Aabenraa Kommune opgøres det ikke centralt, hvor stor vikardækningen er på skolerne, og det gør det, ifølge Lars Borst Hansen, ikke, fordi behovet ikke har været der.

Den kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærerne, som er en konsekvens af skolereformen i 2014, har ikke nødvendigvis konsekvenser for vikardækningen, da det kan være planlagt fra årets start.

- Ser man på, hvor stor en del af undervisningstimerne, der bliver løst af en person med kompetencedækning (det, man tidligere kaldte en linjefagslærer, red.), så er tallet stigende. Vi ligger på 91,1 procent, forklarer Lars Borst Hansen.