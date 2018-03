Skolebyggeri kan sende millionregning til skytteforening

Formanden for Rødekro Skytteforening, Herbert Larsen, har været med i klubben siden 1988 og naturligvis skyder hans to sønner, Toke på ti år og Frey på otte, også. Foto: Claus Thorsted

Rødekro Skytteforening bor i dag gratis i kælderen under skolen i Vestergade. Når den nye Hærvejsskolen på Fladhøj indvies, risikerer foreningen at blive husvild og skulle ud og skaffe stort beløb til nye lokaler.

Rødekro: Annette Vendelbo Jensen er bekymret. Nu har hendes to døtre, Natasja på 11 og Patricia på 10 år, endelig fundet en fritidsinteresse, der har fanget dem. Siden oktober har de haft stor fornøjelse af at være en del af Rødekro Skytteforening. Men der er kommet skår i glæden. Foreningen holder nemlig til i kælderen under den gamle Rødekro Skole i Vestergade, der i dag huser Hærvejsskolens mellemtrin og udskoling. Det vil det i løbet af 2019 være slut med, når skolens elever som bekendt samles på Fladhøj, hvor om- og nybyggeri står for døren. - Det er trist, at kommunen bygger en ny skole uden at tænke skytteforeningen ind. Det er jo fantastisk, at byen har et alternativ til de børn, der ikke er vilde med fodbold, håndbold eller gymnastik, mener Annette Vendelbo Jensen.

I sikringsrummet Rødekro Skytteforening har holdt til i kælderen under den tidligere Rødekro Skole, nu Hærvejsskolen, i Vestergade siden begyndelsen af 1970'erne.Det er i skolens sikringsrum, der er indrettet med otte skydebaner. Det er tilladt at bruge sikringsrum til andre formål, hvis blot det kan ryddes i løbet af et par dage.



Ud over de almindelige hold samarbejder Rødekro Skytteforening med Aabenraa Kommune om projektet "Tag chancen", der henvender sig til børn med særlige behov, eksempelvis autister.

Panderynker hos formand Mens familien fra Rise er ny i foreningen, så har Herbert Larsen været med siden 1988, de seneste 14 år som formand for de omkring 85 medlemmer i alle aldersgrupper. Også her giver udsigten til, at kælderen i Vestergade på et tidspunkt skal rømmes, panderynker. - Det klemmer os. I dag bor vi jo gratis, og skal vi flytte, skal vi pludselig ud og finde penge til enten at bygge nyt eller sætte nogle eksisterende lokaler i stand, siger Herbert Larsen, der ikke ved, hvad det vil koste, men det vil ikke være billigt at skulle genetablere de otte 15 meterbaner et andet sted.